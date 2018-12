Inwoners van de wijk Educandos in Manaus, midden in het Amazonegebied, doorzoeken het puin in de straten, een dag nadat een enorme brand door de wijk woedde. Zeshonderd houten huizen, gebouwd op palen langs een rivier, gingen in deze Braziliaanse stad in vlammen op. Er kwam niemand om. Volgens de autoriteiten is het waarschijnlijk dat de brand ontstond door een ongeluk met een snelkookpan die op een open vuur stond.

Foto Michael Dantas/AFP