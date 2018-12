Dit was de beste televisie van 2018

Killing Eve (BBC/NPO)

Maker Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) overtreft zichzelf met een Britse thriller waarin traditionele genderrollen worden omgegooid. De eigenzinnige huurmoordenaar Villanelle (Jodie Comer) doet haar werk met veel plezier. In de serie wordt ze opgejaagd door de vastberaden geheim agent Eve (Sandra Oh). Of zit Villanelle juist achter Eve aan? Spanning, humor, scherpe dialogen.