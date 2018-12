Dit was de beste klassieke muziek van 2018

La clemenza di Tito – W.A. Mozart, De Nationale Opera / MusicAeterna o.l.v. Teodor Currentzis

Wie is de beste dirigent van 2018, of liever: dit moment? Kanshebber is Teodor Currentzis, de charismatische oprichter/dirigent van MusicAeterna. In Mozarts La Clemenza di Tito bij DNO hoorde je wat je krijgt als passionele musici niet van 9 tot 17, maar tot net voor aanvang doorvijlen aan het eindresultaat.