Dit was de beste beeldende kunst van 2018

Retrospectief Bruce Nauman – Schaulager, Basel

Naumans oeuvre is zo rijk, en gaat zoveel kanten op, dat je het overzicht makkelijk verliest. Daarom was deze tentoonstelling geweldig: in één keer kwam alles bij elkaar en werd duidelijk dat Nauman écht een van de beste levende kunstenaar is. Nu te zien in MoMA PS1 in New York.