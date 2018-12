Dit vinden onze fotografen hun beste foto’s van 2018

Foto Ans Brys

Ans Brys

Op 17 mei 2018 werd de 2-jarige Koerdisch-Iraakse Mawda doodgeschoten door een Belgische agent. Het busje waarin ze met haar ouders en broertje zat, was met 29 migranten vanuit Duinkerke vertrokken om via België de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken.

Toen het busje rond 1 uur ’s nachts werd opgemerkt door agenten werd de achtervolging ingezet. Pas een uur later kwam het busje tot stilstand, nadat een agent vanuit de politiewagen naar de chauffeur had geschoten. De verdwaalde kogel raakte Mawda in het hoofd. Ze overleed enige tijd later in het ziekenhuis.

De ouders werden bij het uitstappen onder schot gehouden en mochten hun dochtertje niet vergezellen in de ambulance. Ze werden meegenomen voor verhoor en afzonderlijk opgesloten in een cel. Pas een dag later werden ze ingelicht over de dood van hun dochter, nadat de Belgische pers er uitgebreid over had bericht.

Op 30 mei werd het meisje begraven in Evere, bij Brussel. Zo’n 1.500 mensen, gehuld in het wit, liepen mee met de ouders en Mawda’s broertje, volledig in het zwart. Rechts de auto die het het kleine kistje vervoert. En op de achtergrond het alledaagse leven dat gewoon verder gaat.

Foto Chris Keulen

Chris Keulen

Toen ik begin dit jaar de Zilveren Camera kreeg uitgereikt, hoorde ik veel gemopper om me heen. Moest je mijn fotografie eigenlijk honoreren met een journalistieke prijs? Het gemopper vatte ik als een compliment op. Het wordt de hoogste tijd dat foto’s vragen mogen stellen, ook op de pagina’s van een krant. Fotojournalistiek mag uitleggen, bewijzen, aantonen, antwoorden geven, etc. etc. Allemaal prima, maar voor mij moeten foto’s vooral vragen oproepen.

Foto David van Dam

David van Dam

Niet mijn favoriete foto want die heb ik niet dit jaar, wel een belangrijk politiek moment. Alexander Pechtold die na 12,5 jaar afscheid neemt als fractievoorzitter en politiek leider van D66. Hij ruimt hier zijn kamer op en kijkt naar foto’s van John F. Kennedy, Hans van Mierlo en Els Borst, zijn voorbeelden.

Foto Eric Brinkhorst

Eric Brinkhorst

Op hemelsbreed nog geen kilometer van mijn huis kon ik, met de opdracht om de droogte in beeld te brengen, op 2 augustus deze dronefoto maken. Het (door ontlasting) stinkende gifgroene meertje in het Twentse Beckum vormt een mooi contrast bij deze dorre zandvlakte waar de waterbuffels een bezienswaardigheid zijn langs het Buffelpad aan de Wolfkaterweg.

Foto Joris van Gennip

Joris van Gennip

Eigenlijk een week te laat. De zaterdag voordat ik deze foto heb gemaakt barstte de bom in Parijs. De gilets jaunes, gele hesjes, kwamen met duizenden in opstand. De Arc de Triomphe werd beschadigd, auto’s werden in de brand gestoken, winkels werden overvallen. Verspreid over het land waren zelfs doden gevallen bij acties. Ik zat in Istanbul. Bij mijn vrouw. „Daar had ik bij moeten zijn”, dacht ik nog toen ik de beelden van het extreme geweld zag voorbij komen. Nieuwe protesten werden aangekondigd en in de media circuleerden berichten dat dit protest misschien nóg groter en nóg gewelddadiger zou kunnen worden. Direct een ticket geboekt op eigen kosten en eigen risico. Het verwachte geweld bleef uit, al was het stiekem een overwinning voor beide partijen. De massale politie-inzet voorkwam het dodelijke geweld. En Macron heeft de dagen erna nóg meer concessies gedaan. Het wekenlange conflict in één beeld vangen, dat was het streven. Een zoekplaat die de verschillende kanten van het conflict samenvoegt. Ondanks dat ik geraakt ben door een zogenoemde flash ball (een rubberen bal die met een enorme kracht wordt afgeschoten door de politie), waar ik er toch wel een flinke blauwe plek aan heb overgehouden, kan ik met gerust hart zeggen: „Hier was ik bij.”

Foto Olivier Middendorp

Olivier Middendorp

De faunabeheerders van Staatsbosbeheer hebben, net als de herten, veel voor de kiezen gekregen. Ik ben voor NRC vaak mee geweest het gebied in. Niemand wil de situatie zoals die nu is, iedereen zoekt een oplossing. Mijn ervaring is dat ook de faunabeheerders liever een levend dier zien dan een dood dier. De woede van sommigen richtte zich ook op hen. Zonder te oordelen denk ik dat deze emotie zich beter op de besluitvormers had kunnen richten dan op deze uitvoerders van beleid. Ze staan op de voorgrond, een makkelijke prooi, maar bepalen niet wat er gebeurt. Ze bepalen wel hoe het gebeurt en daar zijn ze in mijn ervaring zeer zorgvuldig in. Met meer dan 2.300 herten in het gebied werden er op het eind van de eerste dag van de jacht slecht drie dieren geschoten. Uit zorgvuldigheid en het streven naar minimaal risico en leed. Dierenleed komt overal in de natuur voor, maar is het menselijk dit aan te zien en niks te doen? Dieren uit hun lijden verlossen is menselijk, maar niet natuurlijk. Enkele zachte winters zorgden ervoor dat minder dieren van nature overleden en de populatie erg groot was. Een strenge winter volgde en natuurlijke selectie kreeg de kans tot een inhaalslag. De gevolgen waren extreem maar niet onnatuurlijk. Als we niet bereid zijn deze kant van de natuur te accepteren, dan had de keuze eerder gemaakt moeten worden om in te grijpen. Natuur de natuur laten was het devies, maar wat is natuur? Mensen zijn ook dieren en deel van de natuur. Ze kan deze naar haar hand te zetten. Hiermee komt ook verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid wordt nu genomen, misschien te laat. Natuur en menselijkheid sluiten elkaar niet uit. Om leed voor te zijn kan de mens vooraf ingrijpen, soms met pijn in het hart.

Foto Katrijn van Giel

Katrijn van Giel

Hans knuffelt zijn dochter Chloé. Hans is een Nederlander die in België woont en terminaal ziek is. Kanker. Zijn bed staat in de woonruimte. Samen met zijn vrouw Fonny betrekt hij Chloé bij het ziekteproces. Ik breng de dag met hen door en ben ontroerd door de liefde in dit gezin.

Hans stierf twee weken geleden in hetzelfde bed. Hij heeft tot de laatste moment gevochten om bij zijn gezin te kunnen blijven. De tekening van Chloé met in grote letters ‘Love you’ was het laatste wat we zagen voor de kist bij de crematie verteerd werd door het vuur. Chloé stond er bij, en hield zich sterk. Wie omringd is door liefde, kan veel verdriet torsen.

Foto Annabel Oosteweeghel

Annabel Oosteweeghel

Voor NRC Leven portretteerde ik boer Henk, ‘Een leven lang op de boerderij’. Henk Oostdam (72) woont sinds hij kind was in hetzelfde huis, op de grens tussen Voorhout en Rijnsburg. Hij sliep slechts twee nachten van zijn leven ergens anders. „Ik zit hier goed op mijn eigen plekje, hier maak je elke dag weer wat anders mee.”

De foto was genomineerd voor de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize.

Foto/illustratie Lars van den Brink

Lars van den Brink

Deze snikhete zomer klom ik op een ochtend via dertien kleine laddertjes naar de top van een van de pijlers van de Rotterdamse Willemsbrug. En hoewel ik mij met foto’s van internet redelijk had voorbereid op het uitzicht, was ik toch overdonderd door het uitzicht dat ik daar op 65 meter hoogte had.

Mijn beeld vulde zich met de grote iconen van de stad. De Oudehaven, het Witte Huis, de Kubuswoningen, Markthal en Laurenskerk lagen daar allemaal beneden mij. Gedurende veertien uur heb ik de stad en het licht door de straten en over het water aan mij voorbij zien trekken en mij dankbaar gevoeld voor mijn vak.

Foto Merlin Daleman

Merlin Daleman

Deze foto heb ik in genomen in Durham, Engeland. Wij waren met Paul Sommerville mee op campagne voor een people’s vote, oftewel een nieuw referendum. Op deze foto zie je de verdeeldheid en twijfel van de verschillende opinies, vind ik. En de mysterieuze hand die blijkbaar iets belangrijks aan het vertellen is.

Foto Niels Blekemolen

Niels Blekemolen

Begin dit jaar bezocht ik het Kapucijnenklooster aan de Dommel in Den Bosch. Hier probeert een groep broeders zo eenvoudig mogelijk te leven. Ze kleden zich sober en zoeken nauwelijks afleiding. Ze bidden samen, koken samen, eten samen. En na afloop doen ze samen de afwas.

Foto Roger Cremers

Roger Cremers

Op 1 januari 2019 wordt mijn geboortedorp Bingelrade deel van de gemeente Beekdaelen. Afgelopen zomer was ik, in de hitte, mijn geboortestreek aan het documenteren. Ik wandelde lange dagen over haar heuvels, tuurde naar haar vergezichten, liep door dalen, langs beken en genoot van haar culturele tradities.

Toen ik in in Vogelzang bij Puth fotografeerde koelde het even af. Ik keek naar het prachtige paard Maelwenn in de wei, we waren blij dat het regende.

Foto Walter Herfst

Walter Herfst

Vanuit de fotoredactie kwam het verzoek om het cruiseschip de AIDA te fotograferen, wanneer het schip vroeg in de ochtend zou aanmeren aan de Wilhelminakade in Rotterdam. Nog nooit zo’n fascinerend en grappig schouwspel gezien als de reizigers die, met hun witte badjassen aan, vanaf hun dek naar de kade staren, met de slaap nog in hun ogen. Na het aanmeren werden de reizigers in groepen verdeeld. Op fietsen of stepjes en in bussen gingen ze het land en de stad in. Toch heb ik met de fotoredactie besloten om nog maar eens een kijkje te gaan nemen, aangezien het beeld niet het gewenste resultaat had opgeleverd. Intussen wist ik dat ik vanaf het tegenoverliggende gebouw een beter zicht zou hebben op het schip. Gelukkig heb ik toen mijn stoute schoenen aangetrokken en kwam ik op het juiste moment aan op mijn gewenste standpunt om sommige gasten in hun hot tubs te zien drijven. Want wat je niet ziet op de foto is dat er een straffe koude oostenwind woei die mij een behoorlijke verkoudheid heeft opgeleverd. De gasten zaten in de luwte en konden nog een kwartiertje van de voorjaarszon genieten. Intussen was het gebouw waar ik op stond gesloten en was men mij ‘vergeten’ – wat bijna betekende dat ik ter plekke buiten moest gaan overnachten… Gelukkig was er nog een behulpzame conciërge.

Foto Sake Elzinga

Sake Elzinga

Nieuw cultureel erfgoed in de Friese elfsteden: elf fonteinen gemaakt door elf internationale topkunstenaars. Dit is de fontein in Stavoren, De Vis voor Stavoren van Mark Dion. De hitte en het water vormen een ideale aanleiding voor kinderen om dit nieuwe culturele erfgoed als speelplaats te gebruiken. Het moment van het water uit de ogen wrijven geeft een meditatieve sfeer in deze setting.

Foto Folkert Koelewijn

Folkert Koelewijn

Voor NRC werkte ik aan een serie over toerisme buiten Amsterdam en daarvoor reed ik mee in een touringcar vol internationale toeristen. De bus maakte een rondrit en deed een aantal highlights aan in steden als Den Haag en Rotterdam. Ook ging ik nog een hele dag naar Delft en daar schoot ik binnen vijf minuten na aankomst deze foto. De gemeente had twee grote Delfts blauwe theekopjes van hout op een braakliggend terrein naast het station geplaatst. Toen ik uit het stationsgebouw stapte, zag ik dat twee Thaise toeristen daarin elkaar en alles eromheen aan het fotograferen waren. Ik gooide gelijk mijn vouwfiets aan de kant en maakte deze foto. Ik vind hem zo goed, omdat hij in mijn ogen perfect het huidige toerisme in Delft symboliseert.