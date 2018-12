De vrouwelijke clown valt op mannen met baarden

Circus Wereldkerstcircus Gezien: 20 december in Carré Amsterdam. Te zien t/m 6 januari Zie: carre.nl/voorstelling/wereldkerstcircus ●●●●●

Wat zijn er toch een hoop aardige mensen. Dat was een gedachte die zich opdrong toen bij het Wereldkerstcircus in Carré willekeurige mensen uit het publiek werden geplukt om deel te nemen aan verschillende clownsacts. Twee mannen, die een mannelijk clownstrio moesten vergezellen in wat danswerk en het toewerpen van handkusjes, deden braaf mee. Dat de (homo)seksuele verwijzingen anno 2018 nog steeds als grap worden gezien, stemt droef. De twee uit het publiek protesteerden ook niet toen ze een zwarte zak om het hoofd kregen gebonden.

Een ander ‘slachtoffer’ was een blonde vrouw, ze liet zich door haar haren kroelen, door de gebroeders Taquin, die met hun „19e eeuwse humor” veel succes hadden bij de kinderen in de zaal. Het ouderwetse slaan of klem komen te zitten, werkt duidelijk nog steeds het beste op de lachspieren. Dat de blonde vrouw uit het publiek pas weg mocht nadat ze de clown een kusje op de wang had gegeven, deed daar niets aan af.

Hetzelfde gold voor een man die de vrouwelijke clown Mooky moest begeleiden in een liefdesduet. „Ik val op mannen met baarden”, verklaarde Mooky haar keuze voor de man uit het publiek. Mooky, blonde pruik op en gehesen gek geel kostuumpje, is de eerste vrouwelijke clown die ooit in het Carré kerstcircus optrad. Niet dat ze nieuw in het vak is, de Canadese maakte al furore bij Cirque du Soleil en mocht omhelzingen ontvangen van Gorbatsjov en Desmond Tutu, aldus het programmaboekje. Het enthousiasme van die twee is wat lastig invoelbaar: de slapstick van Mooky is nogal ongrappig en stereotype.

Lees ook: Digitale krant G Oefening baart kunst: Zanzara ontstijgt de clichés van het circus

Chinese acrobaten , Friese paarden

Bij het circus gaat het natuurlijk niet om het omver werpen van stereotypen, maar om virtuositeit. Daaraan is bij dit Kerstcircus geen gebrek. Een acrobatenduo uit Rusland voerde een romantisch duet vanuit een grote ring op, als krijgers verklede artiesten uit Mongolië en uit China salto-en vanaf elkaar schouders en de Chinese koorddanser Li Wei vertoonde een beheersing in zijn draadnummer die indrukwekkend was en ook bleef boeien, omdat de spanning niet alleen in de technische vaardigheid zat.

Verzorgd waren de Friese paarden (met krullende manen, waarbij een paard besloot om in de piste even flink te rollen over de grond, waardoor hij het enige zandpaard tussen de andere Friese paarden was); weinig keffend waren de honden die op hun achterste pootjes rondhupsten; groot de zwarte paarden waarop de Hongaar Ivan Frédéric Knie de 11 witte paarden dresseerde en verbijsterend waren de kozakken die niet alleen kunsten uithaalden op hun witte paarden, maar ook menig rondje draafden met een Russische vlag. Het riep vanzelf de vraag op of het circus behalve nostalgisch en ouderwets, wellicht ook politiek is: zegevierende Russen, Chinese krijgers en Duitse hondjes op hun achterste benen. Je mag hopen dat de wereld van het circus niet symbool staat voor de toestand van de wereld.