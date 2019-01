De politieke momenten van 2018

In deze laatste De Haagse Stemming van 2018 een terugblik op het politieke jaar. Met blunders, snelle stijgers en de woorden die we graag in 2018 achterlaten.

WEGGELOPEN: Op de valreep van het politieke jaar presenteert het kabinet hét plan dat het debat in 2019 zal beheersen: het Klimaatakkoord. Vandaag wordt bekend welke afspraken de klimaattafels hebben gemaakt. Zij doen dat zonder steun van de milieuorganisaties die gisteren afstand namen van het akkoord. De milieubeweging vindt dat er te weinig vooruitgang is geboekt op alle terreinen. Onder meer het niet extra belasten van CO2-uitstoot door de industrie stuit op verzet. Belangrijke vraag: wat betekent dit voor de steun aan het akkoord van linkse partijen in de Tweede Kamer? En hoe gaat het gesprek verder? Over de lastigste kwesties bestaat nog geen overeenstemming.

TERUG VAN WEGGEWEEST I: Twee oud-politici maken opnieuw hun opwachting in Den Haag. Oud-minister Rita Verdonk gaat voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de slag als adviseur. De oud-VVD’er gaat thuis- en jeugdzorgorganisaties adviseren over het terugdringen van regeldruk. Voormalig partijgenoot Han ten Broeke, die dit jaar uit de Kamer vertrok om een relatie met een fractiemedewerker, heeft eveneens een nieuwe baan. Hij gaat aan de slag bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

Terug van weggeweest II: Het op grote schaal delen van patiëntengegevens ligt gevoelig sinds het Elektronisch Patiëntendossier in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Het kabinet liet dat vervolgens aan de markt over, maar dat leidde tot “te veel vrijblijvendheid”. VVD-minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) grijpt daarom in. Ziekenhuizen, apotheken en huisartsen worden nu alsnog verplicht om patiëntgegevens op dezelfde manier digitaal met elkaar uit te wisselen. Zo willen ze fouten door verschillende manieren van delen voorkomen.

KERSTVERZOENING: Wouter Koolmees en politieke moed. Lang kon de vakbond die combinatie van woorden niet over de lippen krijgen. Gisteren gebeurde het wel, nadat de minister van Sociale Zaken afzag van bezuinigingen op arbeidsongeschiktheidsverzekering WIA, tegen afspraken van het regeerakkoord in. Vakbonden blij. Ook werd geld vrijgemaakt voor kleine ondernemers die werknemers twee jaar lang moeten doorbetalen bij ziekte. Werkgevers ook blij. Liggen er dan toch weer openingen om de pensioenonderhandelingen opnieuw te beginnen?

TERUG/VOORUITBLIK: We vroegen onze Haagse redacteuren naar hun politieke momenten van het jaar. Een bloemlezing, in willekeurige volgorde:

Snelle stijger: Sigrid Kaag. Maakte indruk met haar Abel Herzberglezing. Spreekt haar talen. Grote vraag: wat wordt haar rol binnen D66 na deze kabinetsperiode?

Politieke blunder van het jaar I: Halbe Zijlstra en de datsja-leugen. Maakte snel carrière binnen de politiek, maar struikelde over stoere, onware verhalen.

Politiek moment van het jaar I: De donorwet komt door de Eerste Kamer.

Snelle lokale stijger: Oud-PVV’er Richard de Mos. Steeg met zijn Groep de Mos van vier naar negen zetels in Den Haag en werd prompt wethouder.

De meest duale politicus van het jaar: CDA-Kamerlid Chris van Dam. Vaak kritischer op het kabinet dan de oppositie.

Politieke blunder van het jaar II: Stef Blok en zijn integratieuitspraken. Noemde in juli Suriname een ‘failed state’. Kreeg een motie van wantrouwen tegen zich ingediend, maar die werd verworpen.

Afscheid van het jaar: De exit van Alexander Pechtold op het D66-congres.

Politiek beeld van het jaar:

Mark Rutte omhelst Halbe Zijlstra na diens afscheidsspeech als minister van Buitenlandse Zaken. Foto Martijn Beekman/ANP

Politiek moment van het jaar II: Al het getwijfel en gedraai rond de dividendbelasting. Rutte moest uiteindelijk toegeven dat er geen reden meer was de afschaffing in stand te houden.

Dé politieke kwestie van 2019: Het klimaat. Het Urgenda-vonnis moet worden uitgevoerd, de meest pregnante kwesties uit het Klimaatakkoord liggen er nog. En aan deze klimaatkwestie verbonden is de vraag: Overleeft Rutte III 2019?

Wat we niet meer willen horen in 2019: Geitenpad. De uitgestoken hand. Proefballonnetjes. De meloen die doorgeslikt moet worden.

TOT SLOT: Vandaag gaat de Tweede Kamer het reces in en dat werd gisteren gevierd met de traditionele borrel in Nieuwspoort waarbij vooral GroenLinks en D66 de dansvloer domineerden. De Kamer kreeg als afsluiting ook nog een theatervoorstelling over honderd jaar kiesrecht te zien. Ook De Haagse Stemming gaat met kerstreces. We wensen u prettige feestdagen. Vlak voor aanvang van het nieuwe politieke jaar zijn we terug, op maandag 14 januari.

QUOTE VAN DE DAG

“Ik vind dit helaas niet in overeenstemming met wat mijn visie op de parlementaire democratie is. Zulke akkoorden worden min of meer als een dictaat aan de volksvertegenwoordiging opgelegd.”

Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) hekelt in een interview in De Telegraaf, dat morgen verschijnt, de manier waarop het Klimaatakkoord wordt gesloten.