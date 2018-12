De geheime sollicitatieclub van Halsema: allemaal man

Dat Femke Halsema deze zomer werd voorgedragen als eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam, heeft ze mede te danken aan een opmerkelijk coachingsclubje. Het gezelschap ‘Voorwaarts!’ bereidde haar in het geheim voor op haar sollicitatiegesprekken met de raad.

De samenstelling van ‘Voorwaarts!’ is opvallend: zes mannen, geen van allen lid van Halsema’s partij GroenLinks. Initiatiefnemer van de club was Erik van Bruggen van campagnebureau BKB. Net als twee andere leden van het gezelschap, kunsthistoricus Lennart Booij en strateeg Hans Anker, is hij al meer dan vijfentwintig jaar actief in de PvdA.

De andere leden zijn door Halsema zelf aangedragen. Zo schoof D66-senator en oud-SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan aan. ‘Voorwaarts!’ had zelfs een VVD’er in de gelederen: Patrick Mikkelsen, ooit politiek assistent van minister Rita Verdonk. Het meest in het oog springende lid van ‘Voorwaarts!’: onderzoeksjournalist Jeroen Smit, bekend van zijn boeken over ABN Amro en Ahold. Smit is als enige van de zes niet politiek geaffilieerd. Smit zegt desgevraagd dat het „ongepast” is om iets te zeggen over zijn bijdrage.

Tijdens de bijeenkomsten kreeg Halsema onder meer bestuurlijke dilemma’s voorgelegd. Ook was er een WhatsApp-groep. De leden overtuigden Halsema om te gaan praten met een mediatrainer – iets wat ze in haar Haagse jaren nooit had gedaan. „En ze hebben me ook enorm geholpen om kalm te blijven toen De Telegraaf aan de lopende band akelige dingen over me schreef”, zegt Halsema in NRC.

Halsema is op 12 juli dit jaar geïnstalleerd als burgemeester.

