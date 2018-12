Die van mei heet Gloria en staat achter de bar – een lege, ronde bar, zo eentje hoog in de lucht met waarschijnlijk een mooi uitzicht: hotel Jested, in het Tsjechische Liberec. Die van juni heet Alberto en staat in een rijk gedecoreerde paleiszaal. Gloria en Alberto zijn twee van de alpaca’s op de kalender Better Living With Alpacas van de Oostenrijkse kunstenaar Daniel Gebhart de Koekkoek: elke maand een nieuwe alpaca op een nieuwe locatie – geen gewone locatie maar een plek die geweldig is, of op zijn minst bijzonder. De kalender is te bestellen op de website van Daniel Gebhart de Koekkoek.