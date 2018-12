Allen weer in opspraak

Als ervaren Woody Allenwatcher mocht ik mijn ogen niet sluiten. Hij was weer eens in opspraak. Ditmaal door het verhaal van een nu 59-jarige ex-geliefde, Christina Engelhardt, in het blad The Hollywood Reporter.

Zij vertelde dat zij als 16-jarig fotomodel in 1976 een verhouding was begonnen met de toen 41-jarige Allen. De aanvankelijk illegale relatie met deze minderjarige duurde acht jaar en werd voor de buitenwereld geheim gehouden. Engelhardt bezocht hem minstens honderd keer in zijn dure appartement in New York.

Zij vertelt haar verhaal met veel details en toont ook een briefje uit 2001 waarin Allen haar bedankt voor een documentaire over Federico Fellini, een regisseur met wie ze ook een bijzondere band had, zij het een platonische (zegt ze). In dat briefje schrijft Allen: „I recall our times together fondly. If you’re ever in New York I would love you to meet my wife – she’d like you.”

Allen had vanaf 1980 een twaalf jaar durende relatie met Mia Farrow. Volgens Engelhardt bracht hij haar in dat jaar ook in contact met Farrow, ze hadden enkele malen gedrieën seks. Allen hield de relatie met Engelhardt nog enkele jaren aan, maar had duidelijk voor Farrow als partner gekozen.

Allen moet in die jaren een jachtig liefdesleven hebben gehad, want al eerder was bekend geworden dat hij vanaf 1977 ook een relatie had met de 24 jaar jongere actrice Stacey Nelkin. „Hij was een vaderfiguur voor mij”, vertelde Nelkin tegen CNN, „we hadden twee jaar lang een prachtige relatie, hij is een geweldige man die me veel heeft geleerd over film en het leven.”

Ook Engelhardt is in The Hollywoord Reporter nogal positief over Allen. Zij had zelf de aanzet tot de relatie gegeven en zij voelt zich ook verantwoordelijk voor de lange duur ervan. „Ik wil Woody niet aanvallen. Ik vertel gewoon mijn liefdesverhaal. Dit heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Ik heb geen spijt.”

Toch proef je bij haar ook enige bitterheid, die kennelijk niet volledig wordt weggenomen door de cheque van The Hollywood Reporter. Zij had in 1979 huilend naar Manhattan gekeken, de film waarin Allen een 42-jarige (!) schrijver speelt die een verhouding krijgt met een 17-jarige (!) vrouw, gespeeld door Mariel Hemingway. De schrijver probeert van de vrouw af te komen, maar krijgt er te laat spijt van. Dit ging over háár, besefte Engelhardt. En, voeg ik eraan toe, over die andere muze, Stacey Nelkin.

Wat Engelhardt achteraf dwarszit, is een zekere hypocrisie bij Allen. De filmer deed in Manhattan alsof zo’n verhouding in zijn kringen geaccepteerd werd, maar in zijn eigen leven verdonkeremaande hij de affaire.

Hoe relevant is dit alles? In het licht van de filmgeschiedenis is het niet meer dan een voetnoot, maar voor Allen als regisseur is het effect ervan zo langzamerhand desastreus. Het beeld is ontstaan van een ouwe snoeper voor wie geen jonge vrouw veilig was. Ook Mariel Hemingway heeft jaren na Manhattan beweerd dat hij haar lastig viel.

Dat maakt Allen nog niet tot de verkrachter van een van Mia Farrows aangenomen kinderen, want daarvoor is nog steeds geen enkel bewijs geleverd. Maar zijn reputatie wordt door al deze verhalen, gegrond of niet, wel ernstig geschaad. Wie wil er nog films met hem maken en wie wil ze nog uitbrengen?