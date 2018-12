Werken is levensgevaarlijk voor vrouwen

De arbeidsmarkt is een levensgevaarlijke plek voor vrouwen. Die indruk krijg ik tenminste als ik alle wetenschappelijke studies en emancipatierapporten lees die ons ook deze maand weer om de oren vlogen. Het SCP/CBS, het World Economic Forum, de universiteit van Maastricht: allemaal gebruiken ze akelige metaforen om het lot van werkende vrouwen mee te duiden. De beeldspraak doet me denken aan de pijnbank, de duimklemmen en de schandpaal die ik ooit in museum Elburg zag toen ik daar op een schoolreisje was.

Zo wordt vaak de ‘loonkloof’ genoemd, ook wel ‘beloningskloof’, waar je als vrouw zomaar in kan storten. Dat is dat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen voor hetzelfde werk en dezelfde uren – gemiddeld 5 procent om precies te zijn.

Maar er is ook de ‘kleverige vloer’: dat is een uitdrukking om te laten zien dat het voor vrouwen harder ploeteren is om omhoog te klimmen dan mannen. Of neem het ‘glazen plafond’ waar je als vrouw lelijk je hoofd aan kan stoten als je carrière wil maken – voor mannen is er een open dakkie.

Maar ook de ‘glazen klif’ vind ik altijd doodeng. Daar kun je als vrouw lelijk vanaf lazeren. Het is het verschijnsel dat vrouwen op het werk eerder falen omdat ze vaker een lastige klus in hun mik geschoven krijgen dan mannen – zie Theresa May.

Maar het gevaarlijkste is toch wel de ‘deeltijdklem’ die verdekt ligt opgesteld tussen de printers en onverbiddelijk je enkels versplintert zodra je als vrouw een voet op de werkvloer zet. Daarmee bedoelen ze dat vrouwen eigenlijk geen andere keuze hebben dan parttime te werken, als ze tenminste nog tijd willen overhouden voor hun demente vader, het kerstdiner, een kop muntthee én niet willen dat hun jonge kinderen op een belabberde kinderopvang terechtkomen. Want ja, mannen hebben daar geen tijd voor, omdat zij meestal wél voltijds werken.

Vrouwen zouden een gevarentoeslag moeten krijgen als ze werken, omdat ze zoveel risico’s lopen

Ik denk wel eens: eigenlijk zouden vrouwen een gevarentoeslag moeten krijgen voor al die ellendige omstandigheden op de arbeidsmarkt. Ze zouden niet mínder betaald moeten krijgen, maar méér dan mannen, omdat ze veel meer risico’s lopen.

Dat ze die toeslag niet krijgen, komt volgens mij door het misleidende woord ‘beloningskloof’. Dat klinkt mij te veel als een natuurverschijnsel dat er al duizenden jaren ligt en waar niemand wat aan kan doen

Ik stel daarom voor om het geen ‘beloningskloof’ meer te noemen, maar ‘beloningsschandaal’, net zoals we de buitensporige ‘beloningen’ van bankiers ‘beloningsschandalen’ noemen. Want beloningsschandalen, daar is de hele samenleving altijd heel verontwaardigd over. Misschien dat we dat ook eens kunnen worden over de achterstandspositie van vrouwen.

En als we dan toch bezig, zijn, laten we werkgevers dan ook verplichten T-shirts te gaan dragen met daarop: ‘Ja! Ik betaal vrouwen minder dan mannen’. Verder lijkt het me nuttig al die glazen kliffen en plafonds bloedrood te verven en waarschuwingsborden bij alle kleverige vloeren en klemmen te zetten.

Want als ergens gevaar of onrecht dreigt, vind ik dat vrouwen daar voor gewaarschuwd moeten worden. Kliffen, klemmen, kleverigheid en kloven moet je in de bek kunnen kijken.

En niet alleen verstoppen in stoffige rapporten.

