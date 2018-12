Regels arbeidsongeschiktheid worden niet strenger

Het kabinet ziet af van een bezuiniging van ongeveer 300 miljoen euro op de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, ook al stond die in het regeerakkoord. Dat heeft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) deze donderdag gemeld na overleg met de vakbonden FNV, CNV en VCP.

Het kabinet had onder meer de eisen voor een WIA-uitkering (de opvolger van de WAO) strenger willen maken. Mensen zouden niet tot die uitkering worden toegelaten als zij minimaal één simpele functie kunnen vervullen, zoals die van callcentermedewerker. Nu wordt de uitkering pas geweigerd als iemand in staat is om minimaal drie verschillende functies aan te nemen. De aanscherping zou naar schatting 9 procent minder mensen tot de WIA toelaten.

Vakbonden protesteerden al langer tegen deze plannen. Koolmees heeft geld om de bezuiniging te schrappen, omdat hij deze donderdag ook afspraken heeft gemaakt met werkgevers over de loondoorbetaling van zieke werknemers. De verwachting is dat zieke werknemers daardoor beter begeleid worden naar werk, waardoor minder mensen een beroep hoeven doen op een WIA-uitkering.