John de Mol wil volgend jaar eigen nieuwsdienst, als concurrent van NU.nl

Talpa Network komt waarschijnlijk begin volgend jaar met een nieuws-app die moet concurreren met NU.nl, de omroepen en de dagbladen.

In de talkshow Pauw zei John de Mol woensdagavond: „Wij gaan zeer waarschijnlijk later volgend jaar een nieuwsvoorziening creëren die naar mijn smaak gaat voldoen aan de nieuwe voorwaarden en eisen die je als consument tegenwoordig hebt.”

De Mol bedoelt: je staat ’s morgens op en checkt als eerste het nieuws op je smartphone. Niet alleen bij NU.nl, NOS of NRC, maar wat hem betreft ook via de app van Talpa. Hij doelde bij Pauw op digitale, mobiele activiteiten. En in elk geval niet op een papieren uitgave. „Geen print, wel radio en televisie. Maar vooral online”, aldus De Mol in de talkshow.

Talpa Network bezit onder meer vier tv-zenders (SBS 6, Veronica, Net 5, SBS 9) en vier radiozenders (Radio 538, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica). Talpa brengt nu al nieuws: nieuwsbulletins op de radiozenders op het hele uur; SBS 6 heeft actualiteitenrubriek Hart van Nederland.

Nieuws nodig

Het was de eerste keer dat John de Mol zelf enigszins uitwijdde over het nieuwsmerk dat zijn mediabedrijf Talpa Network bouwt. In november zei Talpa-directeur Pim Schmitz al in NRC: „Wij willen de consument 24/7 volgen, daar hebben we nieuws voor nodig.”

Talpa heeft daarom vorig jaar geprobeerd het Telegraaf-concern en NU.nl over te nemen. Dat is niet gelukt. In plaats daarvan kocht het concern het enige Nederlandse persbureau ANP en het fotobureau Hollandse Hoogte. Schmitz in november tegen NRC: „We zullen zelf een nieuwsmerk moeten bouwen.”

Veel concurrerende nieuwsbedrijven – van de publieke omroep tot de dagbladen – volgen met belangstelling de nieuwe concurrent met de rijke eigenaar en de grote, aansprekende namen. Maar hoe die langverwachte nieuwsdienst eruit moet zien is nog altijd onduidelijk. Verantwoordelijken bij Talpa en ANP willen dezer dagen niets zeggen over de plannen. Onduidelijk is bijvoorbeeld in hoeverre de redactie van Hart van Nederland (SBS 6) wordt betrokken bij het Talpa-nieuws.

Gaat de nieuwsdienst bijvoorbeeld ook Champions League-fragmenten tonen? Talpa Network (Veronica) heeft de uitzendrechten van het populaire voetbaltoernooi.

In april werd wel bekend dat Talpa voor naar verluidt 3.000 euro de domeinnaam HetNieuws.nl had overgenomen, maar nu steeds meer nieuws via mobiele apps wordt geconsumeerd lijkt een ‘mooie’, welluidende domeinnaam van minder belang dan vroeger.

Eigenaar én afnemer ANP

Evenmin is helder wat de gevolgen zijn voor de positie van persbureau ANP. Een Talpa-nieuwsdienst zou waarschijnlijk vooral leunen op berichtgeving van het persbureau. Talpa Network is eigenaar én afnemer van het ANP. Net zoals De Mol maker is van talentenjacht The Voice én tegelijkertijd eigenaar van SBS 6, de zender waarop hij The Voice, nu nog bij RTL, graag zou willen uitzenden.

ANP-hoofdredacteur Marcel van Lingen hamert vooral op de onafhankelijke positie van zijn persbureau. „Die hebben wij én Talpa al benadrukt bij de overname.” Van Lingen wil niet ingaan op vragen over klanten zoals Talpa, en op de mogelijke angst bij de huidige afnemers van het ANP dat het persbureau een zusterbedrijf, een ‘eigen’ Talpa-nieuwsdienst, zou kunnen voortrekken. „Elke klant is gelijk. Daar is het ANP al 84 jaar heel secuur op.”

Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland en een belangrijke tegenspeler van het Talpa-nieuws, noemt de positie van het ANP „interessant”. „Ik heb veel vertrouwen in de hoofdredactie van het ANP. Aan de andere kant moeten de twee entiteiten – het persbureau en het nieuwe nieuwsmerk – zo gescheiden mogelijk gaan opereren. En dus niet, in theorie, gehuisvest in hetzelfde pand, vallend onder dezelfde directeur. Wie zorgt dan dat de scoop waaraan een ANP-journalist lang heeft gewerkt, niet per ongeluk even iets eerder bij Talpa terechtkomt?”

Van alle berichten op NU.nl is volgens Hoekman nog 20 procent „puur ANP”. Vroeger was dat nog 80 tot 90 procent. „Wat de ANP-foto’s die wij gebruiken betreft, klopt dat percentage wel nog steeds.”

Breaking news

Hoekman zegt dat hij „heel benieuwd is waarmee Talpa gaat komen”. „We vragen ons wel af: hebben zij iets bedacht waaraan wij nog niet hebben gedacht?” NU.nl wil het komend jaar vooral uitbreiden op het gebied van gepersonaliseerde berichten, breaking news per regio, en per persoonlijke interesse. „Wat voor jou groot nieuws is, is dat voor mij misschien niet.”

Hoekman erkent dat Talpa veel ‘mediakracht’ heeft om de nieuwe nieuwsdienst onder de aandacht van het publiek te brengen. Bijvoorbeeld: de mededeling op elk uur dat het nieuws op Radio 538 wordt ‘verzorgd door Talpa’. Of een promo op SBS 6 of Veronica: Johan Derksen die in voetbaltalkshow Veronica Inside de nieuws-app aanprijst. „Dat is allemaal goed voor de naamsbekendheid”, zegt Hoekman, „maar je moet ook zorgen dat mensen de app gaan gebruiken. Welk probleem gaan ze oplossen voor de gebruikers? Daar gaat het om.”