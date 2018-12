Hans Klok: ‘Ik heb altijd gedacht dat ik rijk eindig, maar dat is tot nu toe niet gelukt’

Illusionist Hans Klok (49) vertrekt definitief naar Las Vegas, werd in mei via roddelblad Story bekend. Later bleek het te gaan om een contract voor tien jaar. Klok neemt de telefoon op in zijn werkplaats in IJmuiden.

Wanneer vertrekt u?

„Half april, de première is 15 mei. Ik ben hard bezig met het script. Je doet zoiets met een enorm team dus ik wil mijn ideeën duidelijk op papier hebben.”

De bedoeling is dat u in Las Vegas twee shows per dag gaat doen, zes dagen per week. Lijkt me een moordend schema.

„Dat wel, maar aan de andere kant: ik wóón daar. Ik ben hier gewend om te reizen, te zoeken naar kleedkamers, te wennen aan theaters – dat heb je dan allemaal niet.”

Hoeveel mensen passen daar in de zaal?

„Vijfhonderd, het valt onder de nachtclubs. Dat vind ik leuk, dat is het schnabbelcircuit waar ik uit kom. Het is wel een moeilijker publiek. Mensen zitten aan een tafel met hun whisky’tje, wijntje, biertje en er wordt drank geserveerd terwijl je aan het optreden bent. Ik heb liever de volle aandacht bij de show. Maar de show is ook overdonderend in een kleine zaal, omdat je toch dingen ziet gebeuren die echt niet kunnen.”

U heeft een tienjarig contract getekend. Zit u er ook echt tien jaar aan vast?

„Na de eerste twee jaar zou ik onderbrekingen kunnen inlassen. Ik heb een enorme markt in Duitsland, het is jammer om die helemaal te verliezen. Aan de andere kant ben je een dief van je eigen portemonnee als je te veel onderbrekingen doet. En mijn rekwisieten zijn belangrijk, daar heb ik er heel veel van. Dat gaat per schip, die zijn zes weken onderweg. Ik kan niet makkelijk even heen en weer naar Duitsland.”

Mocht het mislukken, dan is het een slechte zaak voor je naam

Waar gaat u wonen?

„Daar ga ik in januari naar kijken. Je moet je Melrose Place-achtige situaties voorstellen met zwembaden en een hek eromheen.”

Geeft u uw Nederlandse huis op?

„De eerste jaren zeker niet. Ik heb een leuk klein appartement in Bloemendaal, 100 vierkante meter inclusief balkons, met onder het gebouw een zwembad en fitness. Ik moet voor de show natuurlijk mijn conditie op peil houden.”

Uw moeder heeft alzheimer. Is het mogelijk contact met haar te houden?

„Ik probeer haar weleens met mijn broer te laten bellen als ik bij haar ben, maar ze heeft geen concentratie meer. Dan kijkt ze verwonderd naar de telefoon: ‘Wat is dat, er komt geluid uit.’ We hebben wel een fantastisch huis voor haar gevonden. En we hebben het geluk dat ze een vrolijke vorm van alzheimer heeft. Ze gaat een beetje zingend door het leven. En mist ons niet als we er niet zijn.”

Gaat u schatrijk worden in Vegas?

„Als je er lang genoeg staat wel. Het kan heel hard gaan. Hier loop je al leeg op je diesel. In Duitsland helemaal, dat zijn enorme afstanden. Ik heb altijd gedacht dat ik rijk eindig, maar dat is tot nu toe niet gelukt. In 2000 liep ik een schuld op en het kostte vijftien, zestien jaar om die terug te betalen.”

Een paar hoogtepunten van een eerdere show in Las Vegas.



Loopt u risico in Vegas?

„Het grootste risico loopt mijn investeerder, Marcel Boekhoorn. Hij heeft de Hema en Hans Klok, Hollandser kan niet. Mijn risico is de energie die ik erin stop. Mocht het mislukken, dan is het een slechte zaak voor je naam.”

Laatste vraag: Wat doet u met Kerst?

„Dan sta ik met dinnershows in Studio 21 in Hilversum. Ik vind het leuk om op te treden met de feestdagen, mensen zien er op en top uit en de verwachting is veel hoger.”