Fotojournalisten dreigen het werk neer te leggen

Zeker honderd freelance fotojournalisten dreigen hun werk neer te leggen als de vergoeding voor nieuwsfoto’s niet omhooggaat. Dat zegt de belangenvereniging van fotojournalisten, NVF, tegen NRC. Zeven media-organisaties krijgen tot 18 januari de kans in gesprek te gaan over de eisen van de NVF. Als ze dat niet doen, zullen de journalisten in het uiterste geval op vrijdag 25 januari geen foto’s maken.

De brief van deze donderdag, in het bezit van NRC, is gericht aan persbureau ANP/HH en uitgevers De Persgroep (o.a. de Volkskrant, Trouw), TMG (De Telegraaf), NDC (Leeuwarder Courant), SPN (Plus Magazine), Sanoma (Nu.nl) en MGL (De Limburger). De NVF hoopt dat meer fotojournalisten zich aansluiten bij de actie.

De werkonderbreking zou een historisch unicum zijn, zegt NVF-secretaris Rosa García López. „Journalisten schrijven en fotograferen misstanden, maar zijn terughoudend om voor hun eigen sores op te komen.” NVF-leden krijgen als het zover komt een actievergoeding van 95 euro per dag.

Tarieven onder druk

De tarieven voor nieuwsfoto’s dalen al jaren. Uit de Monitor Freelancers en Media bleek begin dit jaar dat het tarief per foto van bijna 80 euro in 2014 is gezakt naar 50 euro in 2017. Bij De Persgroep en ANP staan de tarieven al jaren stil, ziet de NVF. Daarom eist de belangenvereniging een tariefverhoging van 14 procent als inflatiecorrectie sinds 2010.

Daarnaast wil de NVF dat de tarieven voor online gepubliceerde foto’s worden gelijkgesteld aan foto’s die in druk verschijnen. Bij fotobureau Hollandse Hoogte (HH) krijgt een fotograaf soms maar een paar euro voor een webfoto, terwijl tegenover een afgedrukt beeld een vergoeding van tientallen euro’s staat. „Terwijl je hetzelfde werk doet”, zegt García López. De gelijktrekking is nodig om de fotojournalistiek „toekomstbestendig” te maken, zegt García López. „De media gaan binnen vijf tot tien jaar allemaal over op online. Maar als de online tarieven zo laag blijven, dan is het over. Dan kan niemand meer leven van fotojournalistiek.”

De derde eis van de NVF is dat fotografen zeggenschap krijgen over hun auteursrecht. Nu koopt het ANP bijvoorbeeld nog de rechten op om foto’s onbeperkt te kunnen doorverkopen. Dat systeem wil ANP wel veranderen.

Net voor uitreiking fotoprijzen

De timing van de aangekondigde werkonderbreking is zorgvuldig gekozen: op 1 februari vindt de uitreiking van de Zilveren Camera plaats, de belangrijkste Nederlandse prijzen voor fotojournalistiek, waar koning Willem-Alexander bij aanwezig is. „Op dat moment zijn alle nieuwsmedia ontzettend trots op hun fotografen”, zegt García López, „maar horen ze tegelijkertijd hoe rot ze worden betaald”.