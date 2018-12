Lekker om naar te kijken

Feast for the Eyes heet een tentoonstelling over voedselfotografie die tot 3 maart in Foam in Amsterdam te zien is. Soms is het eten toevallig op de foto beland, als figurant in een verhaal. Als eten wel het onderwerp is, suggereert dat vaak een diepere betekenis. Vergankelijkheid, heimwee, materialisme, ongelijkheid, noem het maar. Maar heel vaak is een foto van eten geruststellend genoeg alleen maar een foto van eten. Deze tentoonstelling is daarmee ook een eerbetoon aan alle anonieme fotografen die duizenden producten en gerechten simpelweg zo aantrekkelijk en zo duidelijk mogelijk op de foto moesten krijgen. Soms met dramatisch onappetijtelijk resultaat, maar daarom des te lekkerder om naar te kijken