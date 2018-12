De laatste steenkolenmijn van Duitsland sluit

De laatste kompel zal het licht uitdoen. Deze vrijdag sluit de laatste Duitse steenkoolmijn, Prosper-Haniel in Bottrop, in het Ruhrgebied, op vijftig kilometer van de Nederlandse grens. Daar en in de mijn in Ibbenbüren, die begin deze maand dichtging, werkten de laatste duizenden arbeiders in de zwaar gesubsidieerde Duitse steenkoolwinning. Miljarden euro’s per jaar legde de staat erop toe om Duitse mijnen in bedrijf te houden, tot – al meer dan tien jaar geleden – werd besloten dat het eind 2018 afgelopen zou zijn. En nu is het zover. De laatste Duitse steenkolen zijn gewonnen op 1.200 meter diepte.