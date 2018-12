De 109 beste boeken van 2018 volgens onze recensenten

Prachtige roman over vier vrouwen en hun ambities in een Amerikaans dorp, in een griezelig nabije toekomst waarin abortus, IVF en adoptie door alleenstaanden illegaal zijn. (Vertaling: Linda Broeder).

Hardop lachen, zachtjes huilen, en maar pagina’s blijven omslaan: negen mensen komen samen in een therapiecentrum, met ieder is wel wat, ook met de leidster.

Twee families met financiële problemen, in de 19de en de 21ste eeuw, wonen beide in een huis dat instort in deze modern-Amerikaanse tragedie over survival of the fittest.