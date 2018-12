Koninklijke bruiloft is best gelezen nieuws van 2018

De bruiloft van actrice Meghan Markle met de Britse prins Harry, wereldleiders Poetin, Trump en Bolsonaro en het wereldkampioenschap voetbal behoorden in 2018 tot de best gelezen nieuwsonderwerpen. Dat blijkt uit een jaarlijkse analyse van het Amerikaanse internetbedrijf Chartbeat in samenwerking met het Britse tijdschrift The Economist naar wat de wereld online las.

Chartbeat houdt de leesminuten bij van zo’n 5.000 kranten, tijdschriften en andere online media. Daarvan is de helft uit Engels-sprekende landen afkomstig en is ongeveer een kwart Europees.

Het artikel over de dood van TV-kok Anthony Bourdain, geschreven door CNN-journalist Brian Stelter, was het best gelezen stuk van dit jaar met 29 miljoen leesminuten. Volgens Chartbeat stond dit jaar vooral in het teken van diepgravende onderzoeksjournalistiek en persoonlijke verhalen over menselijk leed. In totaal werden zestig miljoen artikelen geanalyseerd.

‘Groot nieuws is slecht nieuws’

De koninklijke bruiloft tussen actrice Meghan Markle en de Britse prins Harry trok bij elkaar opgeteld de meeste aandacht op één dag, het werd 1.1 miljoen uur gelezen volgens Chartbeat. De verhalen over de redding van de jonge voetballers uit een grot in Thailand werden het best gelezen over een langere periode. Toch bleef slecht nieuws het meest gevolgd. Over de moord op journalist Jamal Khashoggi, de massaschietpartij op een school in Florida en de instorting van een brug in het Italiaanse Genua werd samen twaalf miljoen uur gelezen. Ook de burgeroorlog in Jemen had vergelijkbare leescijfers.

In 2017 domineerde de Amerikaanse president Donald Trump het nieuws, blijkt uit cijfers van Chartbeat en The Economist. Ook dit jaar is hij een geliefd nieuwsonderwerp, met als hoogtepunten de ontmoeting tussen hem en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en de tussentijdse verkiezingen dit jaar. De Russische president Vladimir Poetin kreeg veel aandacht door zijn herverkiezing en de inbeslagname van Oekraïense schepen door de Russische marine.

Er is over het algemeen relatief weinig interesse in nieuws over het bedrijfsleven en economie. Al is daar een uitzondering op: Facebook. Het schandaal rondom de gebruikersgegevens die in handen kwamen van het databedrijf Cambridge Analytica leidde tot drie miljoen leesminuten. Ook Elon Musk, de oprichter van autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, kan zichzelf terugvinden in de top van de leeslijst.

Bekijk hieronder de uitschieters per onderwerp