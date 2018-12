Teun Voeten fotografeert de War on Drugs in Mexico

Ciudad Juárez, net over de grens bij het Texaanse stadje El Paso, is de meest gewelddadige stad van Mexico en het epicentrum van de oorlog tegen drugs. Deze foto is gemaakt in het Centro de Rehabilitacion Social, waar omstanders staan bij de plek waar zojuist een moord gepleegd is. Teun Voeten

Op de begraafplaats van Culiacan, Sinaloa, staan dure mausolea, waarschijnlijk gebouwd door drugshandelaren. Sommige van de mausolea zijn twee of zelfs drie verdiepingen hoog. Teun Voeten

Culiacan is de hoofdstad van Sinaloa en de thuisbasis van het gevreesde Sinaloa-kartel, dat in een bloedige machtsstrijd verwikkeld is met het Juarez-kartel. In juni 2009 werden hier ongeveer drie mensen per dag gedood. De handen van dit slachtoffer waren met tape vastgemaakt. Teun Voeten

Op de muren van het Openbaar Ministerie in Ciudad Juárez hangen honderden posters van vermiste vrouwen en meisjes. Teun Voeten

Politie onderzoekt een moord in Culiacan, de thuisbasis van het Sinaloa-kartel. Waarschijnlijk was het slachtoffer betrokken bij mensenhandel. Teun Voeten

Vision En Accion in Ciudad Juárez vangt mensen met een verstandelijke beperking op. Veel patiënten hebben na jarenlang drugsgebruik schizofrenie, paranoia en andere psychische aandoeningen ontwikkeld. Teun Voeten

In Ciudad Juárez, de meest gewelddadige stad van de wereld, worden oorbellen verkocht in de vorm van geweren. Teun Voeten

In Ciudad Juárez staat in de beruchte wijk Colonia El Granjero een kruis op de plek waar Ramiro Flautas in 2009 werd vermoord. Flautas stond er bekend als een kleine drugsdealer. Teun Voeten

De politie in de arme wijk Las Delicias in Ciudad Juárez arresteert ‘s nachts een man. Hoewel de regering in 2008 drieduizend man stuurde om de misdaad terug te dringen, werden er in dat jaar tweeduizend mensen in de stad vermoord. In 2009 ging dat aantal nog verder omhoog. Teun Voeten,

Roze kruis op een rots in Ciudad Juárez, als protest tegen de verdwijning van honderden vrouwen in de afgelopen decennia. Teun Voeten

Op 26 april 2011 werden er in Ciudad Juárez binnen dertig minuten en binnen een straal van een halve mijl drie mensen vermoord. Twee van hen waren verkeersagenten. Op deze foto onderzoeken rechercheurs een van deze moorden. Teun Voeten

Begrafenis na de moord op een verkeersagent in Ciudad Juárez. De weduwe van de vermoorde agent krijgt zijn uniform. Teun Voeten

Militaire politie op patrouille in de arme wijk Las Delicias in Ciudad Juárez. Veel officieren van de gemeentelijke politie werden ontslagen wegens corruptie. Teun Voeten

Een moordslachtoffer wordt afgevoerd van de plaats delict. Een man werd voor de ogen van zijn vrouw vermoord op de trappen van het flatgebouw waar zij woonden. Teun Voeten

In 2009 werden er in Ciudad Juárez meer dan 2.600 mensen vermoord. Sinds president Felipe Calderón in 2006 de drugskartels de oorlog verklaarde en zijn troepen inzette, is het geweld alleen maar toegenomen. Teun Voeten