De hoofdredactie van NRC beantwoordde vragen van abonnees

Afgelopen week publiceerden we ons journalistiek jaarverslag, waarin we vertellen hoe NRC ervoor staat en op welke producties we trots zijn. Naar aanleiding daarvan konden abonnees donderdag op onze site vragen stellen aan hoofdredacteur Peter Vandermeersch en adjunct-hoofdredacteur Elske Schouten.

Lees hier ons journalistiek jaarverslag

In een uur tijd beantwoordden ze bijna dertig vragen – over het snelle nieuws, Zwarte Piet, het klimaat tot diversiteit van de redactie. Een bloemlezing.

Hoe beschermt de NRC ons zich tegen nepnieuws? (W.H.C. van Straten)

Peter Vandermeersch: Nepnieuws is misschien wel het grootste gevaar voor het vertrouwen in journalistiek. We staan nog maar aan het begin van een tsunami aan nepnieuws dat ons zou kunnen overspoelen. Gelukkig hebben we een redactie van ruim 200 redacteuren en enkele honderden medewerkers die zich in hun portefeuille kunnen inwerken en wier taak het is om net zo betrouwbaar mogelijk te zijn. Maar ook wij maken natuurlijk fouten. Die we, indien we die ontdekken, zo helder en duidelijk mogelijk proberen recht te zetten.

Waarom gebruikt de krant het bijvoeglijk naamwoord ‘witte’. Voor mij zijn het nog steeds ‘blanken’. Daar vallen ook onder Oost-Aziaten, Noord-Afrikanen, Turken, enz. Probeert de redactie hiermee het verschil tussen wit, lichtgetint, donker- of zwart- te benadrukken? M.a.w. is de krant daarmee niet discriminerend naar ‘witte’ westerse mensen bezig? (J.C. Roodenburg)

Peter Vandermeersch: Daar praten we natuurlijk ook over op de krant. Onze ombudsman schreef er een erg slim stuk over waarin hij vaststelde dat we beide woorden gebruiken en hij besloot: ‘Laat wit en blank het samen uitknokken… Taalgebruik evolueert…. Overigens, meestal zal de vermelding van wit of zwart niet nodig zijn’. Ik ben het eens met de ombudsman dat ‘een krant zich niet krampachtig aan het debat moet onttrekken’ en dat ‘de maatschappij hier het voortouw heeft, niet de krant’.

In het jaarverslag lees ik vrijwel niks over Het Blad, en dat is maar goed ook: mag dat gewoon verdwijnen? Het is een matig-luxueuze advertentiebijlage die zich heeft vermomd als magazine. Met iedere maand chique wijnen, enkele interieurs met Eames-stoelen en ander overbodig design. Geen enkele inhoud, achtergrond of verdieping, terwijl ik daarvoor toch NRC lees. Dus nogmaals, ten overvloede: dat Blad hoeft van mij niet meer. (M. Spruit)

Peter Vandermeersch: U stelt de vraag op een goed moment. In februari verandert Het Blad van opzet: journalistieker en dwingender. Op mat papier. Overigens kan je wel degelijk ook over sectoren als reizen, mode en design ‘inhoud, achtergrond en verdieping’ brengen. Uw bericht kan alleen maar een aansporing zijn om dat nog beter te doen. Nieuwsgierig of in februari tevreden bent. Een panel van ‘proeflezers’ was dat in elk geval.

In het jaarverslag lees ik dat de Nederlandse nieuwsredacties nog steeds overwegend wit zijn. Ik weet dat NRC daar graag verandering in brengt. Mijn vraag is op welke manier de NRC het gebrek aan diversiteit binnen de eigen redactie wil aanpakken. (FAM CobbenRiga)

Elske Schouten: We zijn op verschillende manieren met diversiteit bezig, zo is bij het aannemen van nieuwe mensen een diverse achtergrond een van de dingen waar we op letten. Uit de laatste telling die we deden, bleek dat onze redactie een pietsje diverser was. Al gaat dat langzaam hoor - zo veel nieuwe mensen worden er immers niet aangenomen in een jaar. Overigens gaat deze telling alleen over migratieachtergrond: diversiteit is voor ons ook binnen/buiten de Randstad, leeftijd, politieke voorkeur etc.

Buiten het wervingsbeleid doen we o.a.: 1) in allerlei rubrieken willen we dat mensen met een verschillende achtergrond worden geïnterviewd of in beeld gebracht . 2) we bespreken het onderwerp en de ‘onbewuste vooroordelen’ die er soms zijn in interne nabesprekingen, we willen ook de trainingen hierover uitbreiden.

Er gaan dagen voorbij dat ik de krant niet kan lezen, maar wel online tussendoor het nieuws check, maar iedere keer als ik de krant (overigens ook digitaal) check denk ik: wat een verademing. In hoeverre bepalen algoritmes wat er op de voorpagina staat van nrc.nl? Kan de site niet meer als de krant worden, trager en voorspelbaarder, want met de hand geselecteerd? (M.A.J. Brouwers)

Peter Vandermeersch: de voorpagina van NRC wordt helemaal niet door een algoritme bepaald. We selecteren met de hand welke stukken wanneer en waar op de site komen. Het spreekt voor zich dat NRC-inhoud die verspreid wordt via social media, wel door algoritmes is beïnvloed.



Zaterdag 22 december brengen we een uitgebreider overzicht van de vragen en antwoorden in de krant.