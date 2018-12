Solskjaer nieuwe interim-trainer Manchester United

Manchester United heeft Ole Gunnar Solskjaer woensdag benoemd als trainer tot het einde van het seizoen. Solskjaer speelde tussen 1996 en 2007 voor United en wordt gezien als clubicoon. Hij volgt José Mourinho op, die dinsdag vanwege teleurstellende resultaten aan de kant werd gezet.

Er heerste woensdagochtend onduidelijkheid over de aanstelling van de 45-jarige Noor. Manchester United meldde Solskjaers komst in een video op de website, maar haalde die na een paar minuten weer offline. Enkele uren later werd de benoeming alsnog bevestigd.

Solskjaer komt over van de Noorse club Molde, waar hij sinds 2015 trainer was. Vanwege de weersomstandigheden heeft de Noorse competitie momenteel al winterstop, waardoor Solskjaer meteen over kan komen. Het is de bedoeling dat hij aanstaande zaterdag al op de bank zit in de competitiewedstrijd tegen Cardiff.

Late goal

In de 366 wedstrijden die Solskjaer voor Manchester United speelde, maakte hij 126 doelpunten. Een van de bekendste momenten van de voormalige aanvaller is zijn late goal in de Champions Leaguefinale van 1999, waardoor Bayern München op de valreep met 2-1 werd verslagen. De finale staat te boek als een van de meest spectaculaire comebacks ooit: vijf minuten voor het laatste fluitsignaal stond United nog met 0-1 achter.