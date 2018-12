Schaatsers winnen de hoofdprijzen

Hij debuteerde op de Olympische Spelen met goud. Hij debuteerde op het Sportgala met de prijs Sportman van het Jaar. Zijn naam: Kjeld Nuis, van beroep schaatser. Shorttrackster Suzanne Schulting, nog een debutant, werd Sportvrouw van het Jaar.

Vooraf was veel discussie over het format van de sportverkiezing. Er waren wel erg veel schaatsers genomineerd, klonk het. Een ‘D-sport’ in vergelijking met het meer mondiale tennis waar Kiki Bertens juist ontbrak bij de sportvrouwen. De genomineerde sportmannen – naast Nuis ook turner Epke Zonderland en motorcrosser Jeffrey Herlings – voelden zich niet geraakt door de discussie. „Ik heb mijn schouders erover opgehaald”, zei Nuis vooraf.

De schaatser was niet verbaasd over de scherpte van de discussie. Een weerslag van de gemiddelde toon op sociale media, is zijn redenering. Nuis onthoudt zich van een mening in de appels-en-peren-discussie. In tegenstelling tot (ex-)collega’s. Mark Tuitert, sportman van 2010, die zich op Twitter opwond over het verlagen van schaatsen. ‘Waarom een sport en zijn sporters zo naar beneden halen? Om de rest te verheffen? Simpel hoor’, liet hij zijn frustratie de vrije loop. Sprinter Michel Mulder verweerde zich met lichte satire. Hij paste tijdelijk zijn twitteraccount aan met de kwalificatie ‘olympisch kampioen 500 meter D-sport.’

Zonderland stoort zich vooral aan de negatieve toon van de discussie. Dat verdienen de genomineerden niet, vindt de turner. Hij voelt wel wat voor een andere opzet van de sportverkiezing, bijvoorbeeld door het publiek te laten stemmen. Wel is de wereldkampioen aan de rekstok van mening dat niet minderwaardig over olympische kampioenen moet worden gedaan, waarmee hij het voor de schaatsers opneemt.

De discussie heeft Jeffrey Herlings deze keer aan anderen overgelaten. Hij had in voorgaande jaren zijn ongenoegen over het missen van een nominatie al uitgesproken. Het voelt voor hem als een vorm van gerechtigheid nu wel tot de laatste drie kandidaten te zijn doorgedrongen. In tegenstelling tot wielrenster Anna van de Breggen had Herlings zijn trainingskamp in Spanje er wel voor onderbroken. Twee uur voor het gala landde hij op Schiphol.

Hij verwachtte zonder hoofdprijs te zullen terugkeren, „omdat motorcross geen populaire sport is.” Volgens Herlings is het ook nadelig dat motorcross niet olympisch is. „Die sporters zitten bij elkaar op Papendal en stemmen op elkaar, één olympisch kliekje. Maar je hoort mij niet klagen. Fantastisch dat ik genomineerd ben.”

De sportprijzen van het jaar: sportvrouw: Suzanne Schulting; sportman: Kjeld Nuis; paralympische sporter: Bibian Mentel; sportploeg: sprintploeg baanwielrennen; coach: Jac Orie en Raemon Sluiter; jong talent: Matthijs de Ligt.