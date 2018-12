Rabobank keerde al ruim 7 miljoen uit na kluisjesroof

Rabobank heeft tot dusver 7,1 miljoen euro uitgekeerd aan de gedupeerden van de kluisjesroof in Oudenbosch. De bank heeft dat woensdag bekendgemaakt tijdens een pro-formazitting in de strafzaak tegen twee beveiligers. Ruim 60 procent van de claims is inmiddels afgewikkeld. Het grootse deel hiervan betreft volgens de Rabobank een vergoeding voor vermist geld. Claims die nog niet zijn afgewikkeld, gaan vooral over sieraden.

Na de kluisroof begin maart dit jaar bleven ongeveer 5.000 voorwerpen achter in de kelder van het Brabantse bankfiliaal. Daarvan zijn er tot dusver 2.000 geretourneerd aan klanten. „Er zijn sieraden die erg op elkaar lijken en die van verschillende eigenaren zijn”, zegt woordvoerder Elise van Heeswijk van de Rabobank. „Daardoor is het soms onduidelijk wat aan wie toebehoort.” De verwachting is dat in maart volgend jaar 90 procent is uitgekeerd en ongeveer duidelijk zal worden wat het totale schadebedrag is.

De rechtbank besloot woensdag dat de twee verdachte beveiligers die in april gearresteerd zijn, vast blijven zitten. Het risico op vluchtgevaar zou volgens de rechter groter zijn geworden nu blijkt dat de schade zeker 7,1 miljoen euro bedraagt. Daarop kunnen ze hoofdelijk worden aangeslagen als ze schuldig worden bevonden.

Gevlucht

Agron K. en Henri van W. zouden de deur van de bank hebben opengezet en het alarm hebben uitgeschakeld. De politie denkt dat ze zo de kans hebben gegeven aan twee oud-collega’s van hun beveiligingsbedrijf om de kluiskelder leeg te roven. Deze twee hoofdverdachten zijn vermoedelijk naar het buitenland gevlucht en nog niet opgespoord.

Tijdens de zitting, waar beide verdachten aanwezig waren, besloot de rechtbank een schouw te houden in het Rabobankfiliaal, maar geen exacte reconstructie. De verdediging had daar om gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is dat K. en Van W. in een tijdsbestek van 37 minuten alle kluisjes klaar hebben gelegd voor de daders, zoals het Openbaar Ministerie stelt. De advocaten hamerden erop dat de buit niet is gevonden. Volgens hen is er geen enkel hard bewijs voor de betrokkenheid van de twee beveiligers bij de roof.