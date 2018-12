PEC Zwolle ontslaat trainer John van ’t Schip per direct

Trainer John van ’t Schip gaat per direct weg bij PEC Zwolle vanwege “de aanhoudende teleurstellende sportieve prestaties in 2018″. Dat maakt de club woensdag bekend, een dag na de nederlaag (5-0) tegen AZ in de derde ronde van het bekertoernooi.

Volgens de voetbalclub uit Zwolle gaan ze “in goed overleg” uit elkaar.

Na afloop van de wedstrijd tegen AZ zei Van ’t Schip nog dat hij niet uit zichzelf weg zou gaan. “Ik heb nog alle vertrouwen in deze spelersgroep”, zei hij tegen FOX Sports. Wel gaf hij toe dat zijn ploeg een wanprestatie had geleverd. “Ik verwijt mezelf dat ik mijn ploeg voor deze wedstrijd niet op scherp heb gekregen. We zijn mentaal finaal door het ijs gezakt.”

Plek 15 in eredivisie

In de eredivisie staat PEC Zwolle op dit moment op een teleurstellende vijftiende plek. Vorig jaar eindigde de club op plaats negen. “In het huidige seizoen bleven de resultaten op het veld achter bij de verwachtingen”, aldus PEC in een verklaring.

De 54-jarige Van ’t Schip was sinds anderhalf jaar trainer bij PEC Zwolle, zijn contract liep aan het einde van dit seizoen af.

Assistent-trainer Gert Peter de Gunst neemt zijn rol over bij de laatste competitiewedstrijd van PEC van dit jaar, aanstaande vrijdag tegen VVV-Venlo. De club zegt tijdens de winterstop een nieuwe trainer te willen presenteren. PEC speelt de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar op 19 januari tegen Feyenoord.

Van ’t Schip was eerder trainer van FC Twente, Chivas Guadalajara en Melbourne City. Ook was hij assistent van bondscoach Marco van Basten bij het Nederlands elftal.