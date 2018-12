Onbehaarde Apen: Wat we leerden in 2018

Nog even en de Onbehaarde Apen gaan in winterslaap. Maar eerst sluiten zij het jaar af met kerstkransjes, bubbels en een tafel vol redacteuren, die ieder hun favoriete inzicht of ontdekking delen. In deze Onbehaarde Apen: het wetenschappelijke jaar in negen verhalen.

Meer weer weten over Gemma’s hoogtepunt? Lees over het hommeldrama: Hommeldrama treft Chili en Argentinië.

Meer weten over Hendrik’s hoogtepunt? Lees over het boek van Daniel Dennet: Ons bewustzijn is fonkelende software in een apenbrein.

Meer weten over Lucas’ hoogtepunt? Lees over grottekeningen: IJstijdtouren door Frankrijk: je vergapen aan bizons en reuzenherten van 20.000 jaar oud.

Meer weten over Ellen’s hoogtepunt? Lees over onze Nederlandse taal: Nederlands, wat is dat eigenlijk?.

Meer weten over Marcel’s hoogtepunt? Lees over de stijgende zeespiegel: Wat als de zeespiegel tien meter stijgt?.

Meer weten over Sander’s hoogtepunt? Lees over de genetische ‘verbetering’ van baby’s: Chinese ‘cowboy’ claimt genetische verbetering baby’s.

Meer weten over Anne’s hoogtepunt? Lees over de gekloonde aapjes: Eindelijk zijn er apen gekloond met de ‘Dolly’-methode.

Meer weten over Bart’s hoogtepunt? Lees meer over de Mesopotamische biercultuur: Mesopotamiër dronk bier met een rietje.

Meer weten over Dorine’s hoogtepunt? Lees meer over de meerwereldentheorie van kwantummechanica:Natuurkundige Sean Carroll denkt dat hij in voortdurend splitsende universa leeft.

