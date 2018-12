Nu sleurt Facebook ook anderen mee

„Je hebt complete controle over je data. Als we dit niet duidelijk hebben gecommuniceerd, dan moeten we daaraan werken.” Als de laatste onthulling van The New York Times over Facebook één ding laat zien, dan is dat er op deze uitspraak, die topman Mark Zuckerberg in april onder ede deed tegenover het Amerikaanse Congres, nogal veel valt af te dingen.

Het sociale netwerk gaf 150 grote bedrijven jarenlang verregaande toegang tot gegevens van gebruikers, blijkt uit het onderzoek. Dat gebeurde zonder toestemming te hebben gevraagd, zélfs als gebruikers in hun persoonlijke instellingen hadden aangeven geen data met derden te willen delen en nadat Facebook had aangegeven te zijn gestopt met het doorsluizen van deze gegevens naar andere bedrijven.

Spotify, Netflix en de Royal Bank of Canada (RBC) kregen de mogelijkheid om privéberichten te lezen, te herschrijven en zelfs te verwijderen, blijkt uit het onderzoek waarvoor de krant 270 pagina’s aan interne documenten inzag en met vijftig medewerkers sprak. Amazon, Yahoo en Bing, de zoekmachine van Microsoft, mochten van de Facebookvrienden van hun gebruikers profielen en berichten inzien. Apple kreeg toegang tot telefoonnummers en agenda’s van gebruikers, zelfs als ze het delen van data hadden uitgeschakeld.

Veel van deze deals zijn recent. Sommige werden pas in 2017 stopgezet. De deals met Apple en Spotify zijn volgens de krant nog steeds van kracht. Uit eerdere onthullingen wisten we al dat bedrijven speciale toegang kregen, maar de schaal waarop en de details over de deals waren tot nu toe onbekend.

De timing is belangrijk: na het Cambridge Analytica-schandaal, over misbruik van gebruikersdata, zei Facebook dat het in 2014 gestopt is met de verreikende datadeals, die bijvoorbeeld toegang gaven tot de berichten en voorkeuren van iemands Facebookvrienden.

Vijf vragen over de nieuwe deals.