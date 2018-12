‘Facebook ging gewoon door met delen gegevens gebruikers’

In tegenstelling tot wat Facebook heeft beweerd, ging het sociale platform na het schandaal met Cambridge Analytica in maart door met de handel in persoonlijke gegevens van gebruikers. Ook deelt het deze data nog steeds met grote andere techbedrijven. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van The New York Times, dat interne documenten van Facebook inzag en met vijftig medewerkers sprak.

Bedrijven als Microsoft en Amazon krijgen zelfs nog meer data van Facebook dan Cambridge Analytica destijds kreeg - die vervolgens werden misbruikt bij de verkiezingscampagne van Donald Trump. Netflix en Spotify mochten zelfs meelezen met de privéberichten die gebruikers elkaar stuurden.

Voor een Britse parlementaire commissie bleek al dat het mis was met privacy-instellingen bij Facebook. Airbnb en Netflix konden gewoon blijven meekijken

Volgens het onderzoek van The New York Times zou het verder gaan om onder meer telefoonnummers en mailadressen van miljoenen gebruikers. Deze worden niet verkocht, maar wel volgens afspraken gedeeld met 150 grote bedrijven. Van techbedrijven tot autofabrikanten en ook mediabedrijven - waaronder The New York Times zelf.

Dit gaat zelfs door als gebruikers in hun persoonlijke instellingen aangeven deze niet te willen delen. Facebook brengt gebruikers er bovendien niet van op de hoogte dat hun informatie wordt gedeeld met derden. De partnerorganisaties waren ook niet duidelijk zichtbaar in de instellingen van Facebook, zodat gebruikers niet weten dat hun data ook met deze bedrijven wordt gedeeld.

‘Verlengstuk’

Volgens Facebook werkten de aangesloten bedrijven als een “verlengstuk” van hun platform, waardoor data die gebruikers delen ook voor hen inzichtelijk mag zijn. Het begon in 2010 met het sluiten van de data-deals, maar hield in de jaren erna niet of nauwelijks bij welke bedrijven welke data mochten inzien.

Zo kreeg het Russische mediabedrijf Yandex nog jarenlang unieke gebruikersinformatie van Facebook, ook nadat het sociale netwerk de toegang voor het bedrijf tot informatie van de site had afgesloten. Ook had mediabedrijf Yahoo nog toegang tot de data van 100.000 gebruikers, terwijl het de betreffende Facebook-toepassing in 2012 van haar site verwijderde.

Nadat het in 2011 een overeenkomst sloot met toezichthouder FTC, moest Facebook beloven dat het gebruikersdata goed zou bewaren. Adviesbureau PriceWaterHouseCoopers deed onderzoek en concludeerde in 2013 dat dit niet het geval was, omdat gebruikers op geen enkele manier kunnen weten dat hun data gedeeld wordt. Facebook houdt vol dat de deals met partnerbedrijven onder een uitzonderingsclausule vallen.