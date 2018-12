‘Arts schaatsbond bood Nederlandse schaatsers doping aan’

Zeker twee voormalige profschaatsers hebben in de jaren 80 van een arts van schaatsbond KNSB doping aangeboden gekregen, zo zeggen zij woensdag in de Volkskrant. Onder hen is Jan Ykema, die in 1988 op de Spelen van Calgary zilver won voor Nederland.

Ykema zegt dat Bondsarts Rob Pluijmers hem tijdens een trainingskamp hulp aanbood bij steroïdengebruik. Hij zegt hier uiteindelijk niet op in te zijn gegaan. Pluijmers zou aan een andere oud-schaatsster, die anoniem blijft vanwege het taboe dat doping heeft in de schaatssport, ook daadwerkelijk anabole steroïden verstrekt hebben. “Ik heb een pil van hem meegekregen met een bijsluiter. Hij vertelde dat ik daardoor sneller zou herstellen.” De oud-prof zegt het middel uiteindelijk niet te hebben gebruikt.

Urinestalen Van Gennip en Visser

De Volkskrant sprak met 22 vrouwelijke en 14 mannelijke schaatsers die tussen 1980 en 1985 actief waren op het hoogste niveau. Uit deze gesprekken zou verder blijken dat trainer Tjaart Kloosterboer er bij vrouwen op aandrong om anabole steroïden en testosteron te gebruiken, wilden ze meedoen met de internationale top.

Ook koppelt de Volkskrant na de gesprekken schaatsarts Pluijmers aan de verdwenen urinestalen van schaatsers Yvonne van Gennip en Ria Visser. Pluijmers zou achter de verdwijning zitten om zo te voorkomen dat er dopingcontrole op de monsters kon plaatsvinden.