‘Vrouwelijke journalisten en politici op Twitter elke 30 seconden beledigd’

Vrouwelijke journalisten en politici worden op Twitter eens per dertig seconden geconfronteerd met kwetsende tweets. Dat schrijft Amnesty International op basis van een omvangrijk onderzoek.

De mensenrechtenorganisatie analyseerde met hulp van duizenden vrijwilligers een grote hoeveelheid tweets gericht aan een groep vrouwelijke politici en journalisten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. 7,1 procent van die tweets was beledigend of haatdragend, of ‘problematisch’, aldus Amnesty.

Een tweet werd als beledigend of haatdragend aangemerkt als de inhoud een schending was van de gebruiksvoorwaarden van Twitter. Problematische berichten waren niet noodzakelijkerwijs een schending van de huisregels, maar houden volgens Amnesty wel “kwetsende of schadelijke stereotypen” in stand.

De 6.500 vrijwilligers waren samen zo’n 2.500 uur bezig met het analyseren van bijna 230.000 tweets, gericht aan 778 vrouwelijke journalisten en politici. Op basis van de bevindingen van de vrijwilligers schat Element AI, een startup die zich specialiseert in kunstmatige intelligentie, dat er per jaar 1,1 miljoen beledigende berichten per jaar worden verstuurd aan de vrouwen. Omgerekend is dat één kwetsend bericht per 30 seconden. Amnesty noemt het project ‘Troll Patrol’.

Russische Twitter-trollen ook actief in Nederland

Zwarte vrouwen vaker doelwit

Volgens Amnesty zijn kwetsende tweets bovengemiddeld vaak gericht aan zwarte vrouwen. Zij zijn tot 84 procent vaker het doelwit van haatdragende tweets dan witte vrouwen, zegt Amnesty. Met het onderzoek hoopt Amnesty Twitter te dwingen meer informatie over beledigingen op het platform te verstrekken, en duidelijk te maken hoe het social mediabedrijf dit wil aanpakken.

Milena Marin, strategisch onderzoeker bij Amnesty International, zegt over het project:

“Dankzij Troll Patrol hebben we de data om te ondersteunen wat vrouwen al langer tegen ons zeggen: dat Twitter een plek is waar racisme, misogynie en homofobie bijna ongecontroleerd gedijen.”

Element AI gebruikte de data om een model te maken dat automatisch haatdragende tweets kan detecteren. In een reactie op het onderzoek zegt Twitter tegen Amnesty dat zulke modellen “een van de meest veelbelovende gebieden zijn om misbruik tegen te gaan”. Ook Twitter-oprichter Jack Dorsey hoopt technieken te ontwikkelen die beledigende berichten automatisch kunnen verwijderen.

Opschonen

Twitter investeerde de afgelopen maanden flink in het opschonen van het platform, nadat beleidsmakers kritisch waren op de rol die het sociale medium speelde in de Russische beïnvloedingscampagne van de Amerikaanse presidentiële verkiezingen van 2016. Het opschonen leidde tot een daling van het aantal maandelijks actieve gebruikers, bleek uit recente kwartaalcijfers, waarna de koers in korte tijd flink daalde.

Twitter verliest gebruikers en wordt afgestraft op beurs

Het bedrijf reageerde in een brief naar de aandeelhouders dat het opschonen van het platform uiteindelijk goed zal zijn voor Twitter. Het sociale netwerk hoopt op die manier een breder publiek aan te spreken.