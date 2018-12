Veiling gaat toekomst van Eneco bepalen

Energieconcern Eneco wordt komend jaar via een veiling in de verkoop gedaan. Het bedrijf raakte eerder dit jaar diep verdeeld over de verkoop, hetgeen zelfs leidde tot sancties van de Ondernemingskamer. Nu zijn aandeelhouders (53 Nederlandse gemeenten), directie en commissarissen het samen wel eens over de komende verkoop. De centrale ondernemingsraad (cor), die eerder naar de Ondernemingskamer stapte, heeft nu een positief advies afgegeven over het verkooptraject.

„We hopen dat eind van het komende jaar de handtekeningen bij de verkoop zijn gezet en de verkoop in 2020 af te ronden”, zegt bestuursvoorzitter Ruud Sondag van Eneco in toelichting op de aankondiging van de besloten veiling. „Centraal bij de verkoop staan de voortzetting van de duurzame strategie van Eneco, de werkgelegenheid en natuurlijk ook een marktconforme opbrengst.”

Insiders gaan uit van een opbrengst van zo’n 3 miljard euro, maar Sondag wil geen verwachting over de verkoopprijs uitspreken. Grootste aandeelhouder is Rotterdam dat over een derde van de aandelen beschikt.

Door te kiezen voor een veiling laten Eneco en zijn eigenaars de mogelijkheid van een beursgang vallen. Dat heeft volgens Sondag ook met de zekerheid te maken dat de transactie doorgaat. Een beursgang, waarbij eerst een deel van de aandelen wordt verkocht, zou ook veel geduld van de 53 gemeenten vergen. Inmiddels steunt een grote meerderheid van de eigenaars, goed voor meer dan 90 procent van de aandelen, het voornemen tot een verkoop.

De eigenaars spraken zich al in 2016 uit voor de verkoop van Eneco, een van de drie grootste energiebedrijven van Nederland. Commissarissen en toenmalig bestuursvoorzitter Jeroen de Haas waren aanvankelijk gekant tegen een verkoop. Zij vreesden dat, als aandeelhouders op zoek gingen naar de hoogste opbrengst, dit het einde van de groene strategie van Eneco zou betekenen. Daarbij was ook de eis dat de top van het bedrijf een veto zou krijgen als zich een ongewenste koper zou aandienen. „We hebben nu een stuurgroep gevormd waarin directie, commissarissen en aandeelhouders zitten. Van veto’s is nu geen sprake. De uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk bij de 53 aandeelhouders”, zegt Sondag.

De voormalige bestuurder van afvalverwerker Van Gansewinkel trad dit voorjaar aan als hoogste man van Eneco (3.500 werknemers), waarbij hij de plaats innam van de ontslagen De Haas. „Na alle conflicten en de zaak bij de Ondernemingskamer hebben we nu gestreefd naar consensus. En dat is gelukt.” Hij zegt talloze gesprekken te hebben gevoerd om uit de conflictsituatie te komen. „Ik kan nu gelukkig direct met de commissarissen, aandeelhouders en cor praten zonder dat daar advocaten tussen zitten.”

Geen bonussen

De Ondernemingskamer besloot deze zomer niet alleen president-commissaris Edo van den Assem opzij te zetten, maar heeft ook een onderzoek naar mogelijk wanbeleid in gang gezet. Komende zomer wordt de afronding verwacht. „Ik denk niet dat dit onderzoek potentiële kopers afschrikt. Dat onderzoek gaat toch vooral over de periode tot begin 2018”, zegt Sondag. Hij gaat uit van tientallen geïnteresseerde bedrijven die komend voorjaar de nodige bedrijfsinformatie kunnen krijgen.

Ook zijn dan de criteria bekend waaraan potentiële kopers moeten voldoen. „Het is zeker niet zo dat we daarmee bedrijven op voorhand uitsluiten.” Als een van de gegadigden wordt Shell genoemd dat via Eneco zou willen verduurzamen.

Aan het slagen van de verkoop zijn geen bonussen voor de top van Eneco gekoppeld. „Die afspraken lagen er al. En terecht. We hebben het hier over publiek geld”, zegt Sondag.