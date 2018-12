Kabinet: toch geen nieuwe maatschappijen op Lelystad Airport

Het kabinet streeft er nog steeds naar om nieuwe luchtvaartmaatschappijen te weren van Lelystad Airport. Alleen maatschappijen die vluchten verhuizen van Schiphol naar Lelystad zijn welkom. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) dinsdagavond in de Tweede Kamer. Volgens haar is er geen sprake van een koerswijziging voor de omstreden luchthaven. Wel is er een juridisch probleem dat waarschijnlijk tot nieuw uitstel zal leiden. Van Nieuwenhuizen, voorafgaand aan het debat: „Opening in 2020 is nog steeds het streven, maar het wordt wel steeds ingewikkelder.”

In een Kamerbrief van 14 december opende de minister de deur voor ‘autonome groei’, om te kunnen voldoen aan Europese eisen. Ze schreef aan de Kamer dat zij wil proberen te voldoen aan de voorwaarde van de Europese Commissie om markttoegang voor nieuwe gegadigden te bieden. Tegelijk wil zij vasthouden aan de oorspronkelijke doelstelling voor Lelystad Airport: fungeren als overloopluchthaven voor Schiphol door vakantievluchten over te nemen. Op Schiphol ontstaat dan ruimte voor vluchten die relevant zijn voor het mondiale netwerk van de luchthaven en KLM.

De brief leidde dit weekend tot verbazing en boosheid bij bewoners en politieke partijen. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie spraken zich al eerder uit tegen autonome groei. Zondag sloot Sybrand Buma, fractievoorzitter van het CDA, zich daarbij aan. Van Nieuwenhuizen heeft dit politieke probleem voor zich uit geschoven door tijdens het Kamerdebat te zeggen dat er geen sprake is van een nieuw plan. Ze wil alsnog proberen om een derde versie van de zogenoemde verkeersverdelingsregel door Brussel te laten goedkeuren: „Ik heb de handdoek nog niet in de ring gegooid.” Een compromis tussen de voorwaarden van de Commissie en die van de coalitie lijkt echter onmogelijk. De minister weet nog niet of ze een nieuwe versie van de maatregel in Brussel zal aanmelden.

Bewoners vrezen ook de komst van vrachtvluchten naar Lelystad Airport, al heeft de minister eerder gezegd: ‘geen nacht, geen vracht’. Volgens haar is het juridisch onmogelijk om in het Luchthavenbesluit vast te leggen dat vracht wordt uitgesloten, iets waar de SP in het debat om vroeg. Wel gaf ze aan dat de startbaan te kort is voor zware vrachtvliegtuigen zoals de Boeing 747, dat er geen voorzieningen zijn en dat de veiligheidsnormen zijn toegesneden op middelgrote passagiersvliegtuigen (A320 en B737). Het Spaanse concern Inditex, moederbedrijf van kledingwinkel Zara, kiest volgens de minister voor een distributiecentrum naast het vliegveld vanwege de lage grondprijs en de aanwezigheid van personeel. Zonder juridische verankering van een vrachtverbod vrezen bewoners dat vracht later toch een optie wordt.