‘Laura H.’ van Thomas Rueb wint NRC Boekenwedstrijd 2018

Het boek Laura H. Het kalifaatmeisje uit Zoetermeer van Thomas Rueb is de winnaar van de NRC Boekenwedstrijd 2018. Het boek van Rueb kreeg met 2144 bijna 20 procent van de stemmen. In totaal brachten 11.374 mensen hun stem uit op wat volgens hen het beste Nederlandstalige boek van het jaar is. Zij konden kiezen uit 25 Nederlandse titels, zowel fictie als non-fictie, een selectie van de boeken die dit jaar vier of vijf waarderingsballen kregen in de boekenbijlage van NRC.

In Laura H. gaat Rueb na wat een jonge Nederlandse vrouw bezielde om in 2015 met haar man en twee jonge kinderen naar het gebied onder controle van de Islamitische Staat af te reizen. Rueb, journalist van NRC, sprak meer dan 150 uur met Laura, haar vader en andere betrokkenen, en reisde af naar Koerdistan en Irak om Laura’s vlucht uit het kalifaat te reconstrueren. Publicist en islamoloog Maarten Zeegers schreef in zijn recensie in NRC: „Niet eerder las ik zo’n onthutsend en gedetailleerd verslag over de hopeloosheid van het bestaan in het kalifaat.”

Op de tweede plek eindigde Amerikanen lopen niet van Arjen van Veelen met 1742 stemmen, waarin de auteur de rellen in Ferguson als uitgangspunt voor een reeks beschouwende essays over Amerika neemt. De recensent schreef over het boek van Van Veelen, die als journalist aan De Correspondent verbonden is: „Hoe goed hij ook de nostalgische sentimenten van de verarmde witte middenklasse begrijpt, apologetisch of cynisch wordt Van Veelen nergens.”

Lees hier een voorpublicatie van het winnende boek ‘Laura H’: Laura H. doet haar verhaal: ‘Vertrekken was de grootste fout van mijn leven’

Non-fictie wint van fictie

De derde plaats is voor de Vlaamse historicus Pieter Serrien met zijn boek Het elfde uur. 11 november 1918, de gewelddadige laatste dag van de Eerste Wereldoorlog. Daarin reconstrueert Serrien de laatste uren voor de wapenstilstand die het einde van de Eerste Wereldoorlog inluidde, en toont hij waarom er toch nog zo veel soldaten sneuvelden die laatste dagen.

De NRC Boekenwedstrijd werd dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Tot nu toe kreeg steeds een roman de meeste stemmen. Dit jaar bestaat de topdrie geheel uit non-fictietitels, waarmee Ruebs boek het eerste non-fictieboek is dat de publieksprijs wint. De winst van Rueb, die zijn boek een maand geleden publiceerde, is mede te danken aan een actieve campagne van zijn uitgeverij Das Mag, die eerder stemmers wist te mobiliseren voor een stem op Het smelt van Lize Spit, dat in 2016 de Boekenwedstrijd won.

Vorig jaar werd, eveneens na een succesvolle campagne, de wedstrijd gewonnen door Murat Isik met Wees onzichtbaar, die dit jaar ook winnaar werd van de Libris Literatuurprijs. Bij de eerste editie van de Boekenwedstrijd in 2015 kreeg Annelies Verbeke de meeste stemmen met haar roman Dertig dagen.