Blokkeerfries woord van het jaar

‘Blokkeerfries’ is verkozen tot het woord van het jaar. Dat heeft woordenboekenuitgever Van Dale dinsdagochtend bekendgemaakt. Het woord won met een overgrote meerderheid, het kreeg ruim 55 procent van de stemmen.

Volgens de Van Dale is een blokkeerfries “elk van de personen die in Friesland een wegblokkade hebben opgezet om anderen te verhinderen te demonstreren tegen een aspect van de sinterklaastraditie, door sommigen beschouwd als verdediger daarvan”.

In november werden 34 blokkeerfriezen veroordeeld voor de wegblokkade waarmee ze anti-Zwarte Piet-demonstranten verhinderden te protesten tijdens de intocht in Dokkum. Volgens de rechter hebben ze “bewust een ernstige inbreuk gemaakt” op het demonstratierecht en het recht op vrije meningsuiting. Negentien veroordeelden gingen hiertegen in beroep.

Yogasnuiver en mangomoment

Tweede werd het woord ‘yogasnuiver’, met 7,7 procent van de stemmen. Een yogasnuiver is een ander woord voor iemand die gewoonlijk gezond en bewust leeft maar zich nu en dan te buiten gaat aan partydrugs en cocaïne.

Mangomoment werd derde met 4,7 procent van de stemmen. Een mangomoment is volgens de Van Dale een geluksmoment dat een ernstig zieke patiënt beleeft door een ogenschijnlijk onbeduidende, niet-medische handeling of opmerking van een arts, zorgverlener, mantelzorger. “De metafoor verwijst naar een fragment uit een VRT-programma waarin een patiënte een moment van geluk beleeft aan de mango die de presentatrice voor haar meebrengt”.

Er kon tussen 28 november en 17 december gestemd worden. Er werd ruim 28.000 keer gestemd.

België

Ook in België werd de verkiezing gehouden en won het woord ‘moordstrookje’. Dat is een “fietspad dat vlak langs een weg ligt en daardoor zeer gevaarlijk is”. Volgens de hoofdredacteur was het een nek-aan-nekrace met het woord ‘mangomoment’.

Vorig jaar werd ‘appongeluk’ het woord van het jaar. ‘Treitervlogger’ won in 2016, ‘sjoemelsoftware’ in 2015, ‘dagobertducktaks’ in 2014, ‘selfie’ in 2013 en ‘project X-feest’ in 2012.