Hooggerechtshof veegt Trumps asielplan van tafel

Trump hoopte met zijn voorstel migranten uit Latijns-Amerika te ontmoedigen om illegaal de grens met de Verenigde Staten over te steken, in de hoop daar asiel te krijgen. Dat gold met name voor de groep migranten die bij de Mexicaans-Amerikaanse grens verblijft en die Trump aanduidt als 'de karavaan'.

Democraten: kandidaatminister Justitie ongeschikt

De door president Trump gewenste kandidaat voor het ministerschap van Justitie is partijdig en niet in staat de verantwoordelijkheid over het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller op zich te nemen. Die kritiek uit Chuck Schumer, leider van de Democratische delegatie in de Amerikaanse Senaat, na een publicatie in The Wall Street Journal over William Barr.

De nieuwe justitieminister William Barr leek een droomkandidaat voor Trump: vrije markt-adept en met een ruime interpretatie van presidentiële macht.

De krant meldde dat de jurist, begin jaren negentig minister van Justitie onder George H.W. Bush, deze zomer ongevraagd een twintig pagina's tellende memo naar zijn oude ministerie stuurde. Daarin schreef hij onder meer dat Mueller wat hem betreft niet het mandaat zou moeten hebben om president Trump te dwingen tot een verhoor.

Van de belemmering van de rechtsgang die de president verweten wordt, zou volgens Barr ook geen sprake zijn. De memo is volgens CNN woensdag verspreid onder senatoren en leden van het Congres. Dat is echter nog onbevestigd, evenals het bestaan van de memo zelf.

Onpartijdig

Schumer heeft zijn conclusies echter al getrokken. De Democraat maakt uit de memo, of de berichtgeving daarover, op dat Barr vindt dat presidenten - en president Trump in het bijzonder - boven de wet staan. "Dat is angstaanjagend", zegt Schumer. Barr is nog niet formeel genomineerd en wat Schumer betreft gebeurt dat ook niet meer: "De president moet op zoek naar een kandidaat die het ministerschap onpartijdig kan invullen."

William Barr’s memo to the Department of Justice criticizing the Special Counsel investigation reveals that he is fatally conflicted from being able to oversee the Special Counsel’s investigation and he should not be nominated to be Attorney General. — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 20, 2018

Er is veel te doen om de ministerspost van Justitie in de regering van Donald Trump. De eerste, Jeff Sessions, nam in november ontslag na een roerig dienstverband. Kort na zijn benoeming trok Sessions zich terug als eindverantwoordelijke over het Mueller-onderzoek. Dat zorgde tot en met zijn vertrek voor onenigheid tussen hem en de president.

Na het vertrek van Sessions wees Trump stafchef Matthew Whitaker van de minister aan als plaatsvervanger en niet onderminister Rod Rosenstein, zoals gebruikelijk was geweest. Ook die keuze bezorgde de president de nodige kritiek.