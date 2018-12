Thuiskok: Top 100

Het einde van het jaar nadert en dus is het tijd voor lijstjes. Een top tweeduizend met altijd dezelfde muziek op de hoogste tien plekken hier, een omstreden verkiezing voor sporters van het jaar daar. Zo bezien is de publicatie van De 100 beste gerechten die je gegeten moet hebben goed getimed.

Alléén…, de lijstjes die ik eerder noemde kijken terug op het afgelopen jaar. We weten allemaal dat er eind 2019 een nieuwe kans volgt. Dan klinkt een titel met honderd gerechten die je gegeten móét hebben toch best definitief. „Een tikje aanmatigend”, geeft in het voorwoord ook Marcus Polman toe. Hij is oud-jurylid van Masterchef, culinair journalist en de oprichter van FavorFlav.com (kort voor Favorite Flavors). De redactie van deze foodsite heeft zijn eigen top honderd samengesteld, met basisrecepten, klassiekers en bijzondere specials.

Nu ben ik fan van FavorFlav. Los van het gebruik van scheldwoorden en alle clickbaitkoppen lees ik bijvoorbeeld graag de artikelen over wat sterrenchefs kant-en-klaar bestellen.

De site is echter veel meer dan een culinaire roddelrubriek. Er staan ook reviews, nieuwtjes en recepten op. Veel van die recepten proberen de perfectie te benaderen: zo zie je recepten voor ‘perfecte risotto’, ‘ultieme rillettes’ en ‘makkelijkste chocolademousse’.

Het zijn dit soort recepten die je kunt verwachten. Soms is er leentjebuur gespeeld bij bekende chefs, soms wordt er gekookt op basis van beproefde recepten. Bovenal is de top 100 aangegrepen door de redactie om een eclectische mix aan gerechten dwars door elkaar heen te zetten. Het gaat van een simpele omelet naar bloemkooltempura en van red velvet cake naar vis op Vietnamese wijze. Gelukkig is er een ingrediënten- en receptenregister achterin, anders blijf je bladeren.

Tot slot kun je wel wat vraagtekens zetten bij de selectie. Zijn ‘coq au riesling’ of een Argentijnse hot dog (‘choripán’) nou echt gerechten die je gegeten moet hebben? Maar de flinke lijst van recepten voor klassiekers is handig en van verschillende specials, zoals pandanflensjes, gelakte lamsnek of tartaar van langoustine, krijg ik trek. Gezond is het allemaal niet, want zoute, zoete en vette ingrediënten worden overvloedig gebruikt, maar het is bijna Kerst, dus wat zou het.