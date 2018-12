Twee nieuwe tweesterrenrestaurants in Nederland

Nederland kent twee nieuwe tweesterrenrestaurants. Dat maakte Michelin maandag bekend in het DeLaMar Theater in Amsterdam, waar de gids voor 2019 - en daarmee de nieuwe sterren - werd gepresenteerd.

In een ceremonie die aanving met een adaptatie van een Édith Piaf-klassieker (“non Michelin, je ne regrette rien”) waren restaurant Sabero in Roermond en Pure C in Cadzand-Bad de grote winnaars. Pure C ging van één naar twee sterren en het dit jaar geopende Sabero krijgt meteen twee sterren. Het totaal aantal tweesterrenrestaurants in Nederland komt daarmee op achttien.

Lees ook deze NRC-recensie van The Millèn, dat één Michelinster kreeg: Iets meer avontuur zou geen kwaad doen

Van afhaalchinees tot toprestaurant

Er waren nieuwe één-sterbeoordelingen voor restaurant Flicka in Kerkdriel, Voltaire in Leersum, De Rozario in Helmond, The Millèn in Rotterdam, Olivijn in Haarlem, O&O in Sint Willebrord, Rijnzicht in Doornenburg, De Loohoeve in Schoonloo, Bougainville in Amsterdam, Monarh in Tilburg, 212 in Amsterdam en Oonivoo in Uden. De drie driesterrenrestaurants van Nederland behouden hun topkwalificatie. Elf chefs verloren hun ster: tien door een herwaardering, één doordat hij zijn restaurant sloot. Nederland kent nu 89 restaurants met een ster.

De nieuwe chefs met een ster vormden een mix van jongeren en ouderen, langlopende restaurants en nieuwkomers. Opvallend was de ster voor O&O van zestigers Helena en Danny Tsang uit Maleisië en Hong Kong. Hun restaurant in Sint Willebrord begon in 1982 als afhaalchinees.

Waar veel restaurants alles over hebben voor een ster, verzocht de 59-jarige Jan Gaastra van restaurant Koriander in Drachten Michelin juist hem zijn ster te ontnemen. Hij wilde af van de druk die de onderscheiding met zich meebrengt, aldus het regionale dagblad de Leeuwarder Courant. Michelin respecteerde dat verzoek en ontnam Gaastra na twintig jaar zijn ster.

joelbroekaert Joël Broekaert Twaalf nieuwe restaurants met 1 Michelinster. Mooi oogst. Jonge gasten, veel nieuwe restaurants, paar relatief onbekende nieuwkomers en een paar harde werkers die beloond worden voor jaren lang consistent werk 17 december 2018 @ 11:30 Volgen

Vijf beoordelingscriteria

De inspecteurs van Michelin oordelen op basis van vijf criteria: de kwaliteit van de geserveerde producten, de persoonlijke signatuur van de chef, de beheersing van kooktechnieken, de prijs-kwaliteitsverhouding en de consistentie waarmee de chef goed eten bereidt. Wanneer volgens een inspecteur een restaurant kansmaakt op een ster, stuurt Michelin nog een tweede en soms een derde inspecteur langs voordat een keuze gemaakt wordt.

Michelin-hoofdinspecteur Werner Loens legde tijdens de ceremonie de verschillen uit tussen de verschillende gradaties: voor één ster kookt een chef “heel precies en constant” op een hoog niveau. Twee sterrenrestaurants onderscheiden zich door het “wauw-effect” en de duidelijke signatuur van de chef. Drie sterren worden uitgereikt aan restaurants waar de ambacht van het koken “tot een kunst verheven wordt” en waar de keuken echt herkenbaar is. Chefs van dit soort restaurants inspireren andere chefs en beïnvloeden de toekomst van de gastronomie, aldus Loens.

Chef Danny Tsang (65) van restaurant O&O met zijn vrouw Helena (62). Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Driesterrenrestaurants

Nederland kent drie restaurants met het maximumaantal sterren. Van dit soort driesterrenrestaurants zijn er ruim honderd wereldwijd. Vorig jaar kwam er - na vier jaar - een nieuw driesterrenrestaurant bij in Nederland: Inter Scaldes uit het Zeeuwse Kruiningen van chef Jannis Brevet en zijn vrouw Claudia.

Voorafgaand aan de bekendmaking van de sterren vertelden de twee wat het gevolg was van de derde ster voor hun zaak. Binnen tien uur na de bekendmaking ontving Inter Scaldes “meer dan duizend reserveringen”, aldus Claudia Brevet.

Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA, Economische Zaken en Klimaat) nam het eerste exemplaar van de gids in ontvangst. Keijzer sprak over de groeiende populariteit van Nederland als bestemming voor gastronomisch toerisme, vanwege het groeiende aantal kwaliteitsrestaurants in het land.

De sterrenrestaurants zijn goed verspreid over heel Nederland: