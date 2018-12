‘Heerlijk, een overzichtelijke kledingkast’

IN

‘Ik ben altijd een rommelkont geweest; mijn studentenkamer was een zooitje. Pas nadat ik kinderen kreeg begon ik daar echt last van te krijgen. Toen las ik het boek van de Japanse Marie Kondo. De basis van haar opruimsysteem is dat je bij elk object dat je bezit, je afvraagt: does it spark joy? Zo niet, dan doe je het weg.

„Ik ging langs mijn kleding, papieren, spullen van emotionele waarde. De tekeningen van mijn kinderen vond ik het moeilijkste, daar heb ik een paar van gehouden. Af en toe doe ik een extra ronde in huis, het wordt steeds minimalistischer. Oppervlaktes, zoals het aanrecht, probeer ik zo leeg mogelijk te houden. Maar niet dat mijn interieur opeens zwart-wit is. Ik hou van kleur.

„Sinds een jaar ben ik professioneel organizer en gecertificeerd Marie Kondo-consultant. Het concept is in Nederland nog niet zo bekend, mensen denken: opruimen, dat kan ik toch zelf wel? Maar er is een grote wens voor orde in huis.

„Ik zit nog middenin de opstartfase, maar het begint lekker te lopen. Ik werk drie tot vier dagen. Eén klant vertelde dat ze opgroeide in de bijstand met haar alleenstaande moeder. Ze leerde dat spullen heel waardevol zijn omdat je niet zomaar iets kunt kopen. Iets wegdoen dat niet kapot is, vond zij doodzonde.”

UIT

‘Ik sta op de site van Marie Kondo, daar betaal ik lidmaatschap voor. Om gecertificeerd consultant te worden vertrok ik naar New York. Je volgt een seminar en doet een examen, je moet foto’s laten zien van hoe je je eigen huis hebt opgeruimd. Ik heb haar toen ontmoet, dat was wel een fan-momentje.

„Vroeger winkelde ik voor mijn plezier, als activiteit, zonder dat ik iets nodig had. Ik draag nu rustig vijf keer dezelfde jurk naar bruiloften, eentje waar ik echt blij van word. Ik geniet nu van de rust van een overzichtelijke kledingkast.

„Mijn man en ik werken allebei veel en hebben het ook druk met de kinderen. We hebben een gezamenlijke rekening. Boodschappen bestel ik eens per week. Omdat mijn tijd waardevoller is geworden, en zo doe ik geen impulsaankopen. Elke week dansen we tango, dat is ons moment voor elkaar. Verder spreek ik af met vrienden in horeca, of ga ik met de kinderen naar musea. Ik geef mijn geld liever uit aan ervaringen dan aan spullen.

„In onze maatschappij hebben we oneindig veel keuzes. Mijn generatie groeide op met het idee dat alles wat je wil kan en mag. Dat is fijn én overweldigend. Elke keuze die we maken moet de allerbeste zijn en dat levert veel stress op. Ik heb het liefste zo min mogelijk keuze. Op deze manier naar mijn bezittingen kijken geeft mij en mijn gezin ontzettend veel rust. Voor het eerst in mijn leven heb ik iets gevonden waar ik heel erg in geloof.”