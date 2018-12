Frankrijk gaat techreuzen als Google en Facebook belasten

Frankrijk wil een belasting invoeren voor grote techbedrijven als Google, Apple, Facebook en Amazon. De Europese Commissie heeft al langer plannen voor een dergelijke digitaks, maar het lukt de Europese lidstaten vooralsnog niet om het hierover eens te worden. Parijs zegt niet te willen wachten op een Europese overeenkomst.

De belasting moet vanaf komende maand ingaan en moet zo’n 500 miljoen euro per jaar opleveren, zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire maandag op een persconferentie. Nu is het nog zo dat de ‘Big Five’ min of meer belastingvrij kunnen verdienen aan de data van Fransen en Europeanen.

Het besluit lijkt deels een reactie op de ‘gelehesjescrisis’ waar Frankrijk nu bijna een maand in verkeert. Demonstranten in gele hesjes zorgen al weken voor veel geweld en ontwrichting in Parijs en op het Franse platteland. President Emmanuel Macron kondigde in reactie op de protesten enkele koopkrachtmaatregelen aan, waardoor het begrotingstekort van zijn land met enkele miljarden zal oplopen. Een belasting voor techreuzen moet dat gat gedeeltelijk dichten.

Belastingmaatregelen

De Europese Commissie presenteert pas in maart plannen voor een Europese digitaks. In de eerdere onderhandelingen hierover toonde met name Duitsland terughoudendheid. Berlijn vreest voor Amerikaanse represailles tegen de Duitse auto-industrie.

De Franse belasting gaat verder dan de plannen voor de Europese digitaks. Het idee achter de Europese richtlijn is dat de ‘Big Five’, Alphabet (Google), Facebook, Apple, Amazon en Microsoft, in de hele EU een omzetbelasting van 3 procent gaan betalen. De Franse taks richt zich niet alleen op omzet, maar ook op reclame-inkomsten en de doorverkoop van persoonlijke gegevens en data, schrijft de Franse krant Le Monde.

Het Verenigd Koninkrijk kondigde eind oktober ook al aan met een nieuwe belasting op techreuzen te komen. Vanaf 2020 moeten Facebook en Google 2 procent belasting betalen over de inkomsten die ze genereren in het VK. Italië en Spanje kondigden vergelijkbare plannen aan. Ook Nederland is voor zo’n taks, maar wel in Europees verband.

Correctie (17 december 2018): In een eerdere versie van dit stuk werd de Franse minister van Financiën Bruno Mayor genoemd. Hij heet Bruno Le Maire. Dat is hierboven aangepast.