Haagse Zaken: Pompen of verzuipen - politiek en klimaat

In Katowice loopt dit weekend de klimaattop af, in de Tweede Kamer ligt een klimaatwet klaar en de overleggen aan de klimaattafels moeten volgende week een akkoord opleveren. Ondertussen hijgt de zaak van Urgenda politici in de nek. Kortom: klimaat staat hoog op de Haagse agenda.

Redacteur energie en duurzaamheid Erik van der Walle vertelt in deze aflevering van Haagse Zaken aan welke internationale afspraken NEderland zich moet houden en politiek columnist Tom-Jan Meeus laat zijn licht schijnen op de politieke worsteling op dit dossier in heden en verleden.

