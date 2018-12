Kerst bij de videodiensten: knus, comedy, actie, horror

Kerstfilms en series zitten weliswaar aan allerlei regels vast. Eerst gaat het slecht – gebroken families, eenzaamheid, ongelukkig verliefd – en dan komt het goed, op Kerstmis. Omdat de mensen toch een goed hart hebben, en zich met elkaar en hun lot verzoenen. Buiten sneeuwt het, en binnen bij de dennenboom zit iedereen met een warme glimlach en lichtjes in de ogen.

Maar binnen die wetten kun je toch aardig variëren, zo blijkt aan de rijke oogst van dit jaar: van Dickensiaanse warmte naar actie en tienerhorror. Niet alleen de tv-zenders, maar ook de videodiensten bieden genoeg kerstfilms, kerstseries en kerstspecials om tot diep in juli voor het scherm te zitten.

The Christmas Chronicles: autodiefstal en kerstmagie

Netflix heeft zo’n dertig kersttitels, waarvan drie nieuwe eruit springen. In de enerverende Amerikaanse familiefilm The Christmas Chronicles laten een schattig meisje en vervelende puberbroer per ongeluk de slee van de Kerstman neerstorten, waarna Santa ook nog wordt gearresteerd wegens autodiefstal. Samen proberen ze de ondergang van Kerstmis te voorkomen. De film is gebouwd rond veteraan Kurt Russell, die een stoere, geestige Santa neerzet, in leer en bont en met een ruige bikerbaard.

De makers hebben voor elk wat wils in de film proberen te stoppen. Dus schakelen we snel van autodiefstal en een achtervolging door de straten van Chicago, naar computer-geanimeerde kerstmagie, zoals een universum van zwevende cadeaus. Voor de Minions-fans zitten er grappig bedoelde elfjes in, die een verzonnen taal spreken. Voor de zakdoekkijkers zit er het gebroken gezin in. En voor de vaders zingt de kerstman in de politiecel Santa Claus is Back in Town van Elvis. In de kleine criminelen en prostituees die hem begeleiden herkennen we bluesrockband Little Steven and the Disciples of Soul.

The Christmas Chronicles

1 uur 44 min, Netflix ●●●●●

Angela’s Christmas: animatiefilm over arm Iers gezin

Naast al dat kerstgeweld lijken alle andere titels klein en ingetogen. Netflix heeft ook nog de korte Ierse animatiefilm Angela’s Christmas, naar een kinderboek van Frank McCourt, bekend van Angela’s Ashes. Arm Iers gezin in 1904, de dochter steelt Kindje Jezus uit de kerststal in de kerk, omdat hij er zo koud bij ligt, in zijn luier. Stijve animatie, overbodige verteller, maar wel warm en smaakvol, en ook geschikt voor kleine kinderen.

Angela’s Christmas

30 min, Netflix ●●●●●

Kerst met de Kuijpers: familiecomedy

Videoland heeft dit jaar een eigen Nederlandse kerstserie, Kerst met de Kuijpers. Bijzonder is dat ze alleen op volwassenen mikt. Moeder wil met kerst graag alleen zijn met haar minnaar, maar haar volwassen zonen komen zich opdringen, met kinderen, jonge vriendin en ex-vrouw. De serie lijkt geënt op de feelgoodseries van Linda de Mol (Familie Kruys, Divorce): net even serieuzer en harder dan de gebruikelijke romkoms. Alleen is deze serie niet komisch genoeg, en ook niet tragisch. En het loopt zo uit de hand, dat de plotse verbroedering op het eind ongeloofwaardig is, en de kijker achterblijft met het gevoel: die ex hadden ze eruit moeten gooien.

Kerst met de Kuijpers

5 afleveringen van 22 min, Videoland ●●●●●

Gips: kerst in het ziekenhuis

De publieke omroep NPO heeft één eigen kerstserie dit jaar: Gips, naar het boek van Anna Woltz. Gezin in scheiding moet op kerstavond naar het ziekenhuis, dwarse puberdochter dwaalt door de gangen en maakt nieuwe vrienden. Net als voorgaande jaren wordt de serie op tv opgediend als een adventskalender: tot aan Kerstmis iedere dag een aflevering van 20 minuten, waarvan de helft herhaling is van de vorige avond. Op NPO Start Plus kun je ze nu al bingen, maar dat is niet aan te raden: de montage ( traag tempo en veel herhaling) is bedoeld voor de korte afleveringen.

Mooie, leuke serie. Hoofdrolspeler Cécilia Vos maakt indruk als puber, die bijna standaard haar stekels opzet om de kwestbare binnenkant te verbergen. De uitvallen naar haar moeder zijn verfrissend hard, maar doen ook pijn. Geen zinnig mens wil in een ziekenhuis zijn met Kerst, maar voor een kerstserie is het een ideaal decor om veel verschillende mensen en soorten leed samen te brengen. En we krijgen een echt kerstkind. Hij moet nog wel even in de couveuse blijven.

Gips

19 aflveringen van 10 min, NPO3, NPO Start ●●●●●

Chilling Adventures of Sabrina: kersttienerhorror

In de trailer van de kerstspecial van Chilling Adventures of Sabrina (Netflix), zien we ook een kerstkindje, dat aan Satan wordt geschonken. Jammer genoeg keert deze scène niet terug in de aflevering zelf, maar verder is dit een heerlijk anti-kerstfilm. De hoofdpersoon van de occulte tienerserie is namelijk een zestienjarige heks, en heksen vieren geen Kerstmis, maar het midwinterfeest Joel, op de kortste dag. Ze proosten op Satan, roepen de geest van Sabrina’s verongelukte moeder op, en worden lastig gevallen door klopgeesten. Er zit wel horror in, maar minder dan in de reguliere serie. De heksen houden het gezellig, de kerstgedachte wordt niet echt aangetast. Ook hier draait het om goed doen en familiewaarden. De kerstman is hier de grootste griezel.