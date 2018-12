‘Een andere kleur licht kan stookkosten besparen’

Verlichting die varieert in kleur en felheid, kan werknemers doen geloven dat het warmer of kouder is dan de werkelijke temperatuur op kantoor. Dat staat in een persbericht van Maastricht University, over het promotieonderzoek van bouwfysicus Marije te Kulve. Met deze kennis zouden organisaties kunnen besparen op stook- en airconditioningkosten.

Het persbericht vermeldt niet dat de studie gebaseerd is op labonderzoek, wat ver afstaat van het echte kantoorleven. In International Journal of Indoor Environment and Health beschrijft Te Kulve een van de experimenten die ze deed: 35 vrouwen, tussen de 18 en 30 jaar oud, moesten op een stretcher liggen. In hun ondergoed, om de isolerende werking van kleding uit te sluiten. Gedurende 225 minuten werden ze blootgesteld aan verschillende omgevingstemperaturen van 26, 29 of 32 °C. De kleur van de verlichting was in fasen warmwit (kleur van een gloeilamp) of koelwit (daglicht) en de lichtsterkte varieerde tussen schemer en daglicht. Proefpersonen die in de ‘koude’ omgeving lagen (nog altijd 26 °C) voelden zich niet warmer bij het zien van warmwit licht, wel krijgen ze de ‘shivers’ van het koelwitte licht. Ook vonden ze de kleur van licht ‘warmer’ lijken wanneer de temperatuur hoger was. En proefpersonen konden een oncomfortabele temperatuur beter verdragen wanneer ze er prettiger licht bij kregen. Maar wat ‘prettiger licht’ is, varieert dan weer per individu.

Al met al is het interessante fysiologie die Te Kulve beschrijft, maar lastig om toe te passen op kantoor. Achterin haar proefschrift suggereert Te Kulve wel dat deze kennis stookkosten kan besparen, maar in het persbericht is dit idee plots gepromoveerd tot het belangrijkste nieuws. Wij denken dan: wacht nog maar even met warmwit licht op kantoor.