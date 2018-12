De kinderen van de migrantenkaravaan

Een zevenjarig Guatemalteeks meisje is afgelopen week overleden toen zij in hechtenis was bij de Amerikaanse grenspolitie, bleek vrijdag. Zij was met haar vader en tientallen andere migranten de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten illegaal overgestoken, waarna ze werden opgepakt. Het overleden meisje is niet het enige kind dat de VS probeert te bereiken, in de zogenoemde migrantenkaravaan reizen talloze minderjarigen mee. Een greep uit de vele beelden van de zogenoemde 'migrantenkinderen'.