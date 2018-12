Drie dagen met de Tesla 3 door Californië

De in maart 2016 groots onthulde Tesla Model 3 werd een nachtmerrie voor de kleine fabrikant, die slecht was voorbereid op honderdduizenden bestellingen. Maar in de VS draait de productie nu volop en begin 2019 start, afkloppen, de levering in Europa. NRC reed hem in Californië, drie dagen..

Motor elektromotor Vermogen 346 pk Koppel 527 Nm Aandrijving voor en achter Transmissie automaat Topsnelheid 233 km/u Acceleratie 0 – 100 4,8 seconden Verbruik gemiddeld 13,6 kWh/ 100 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot 0 g/km Energielabel A Basisprijs 58.800 euro Prijs Performance-versie 69.700 euro

De Model 3 moest de eerste betaalbare elektrische middenklasser voor de massa’s worden, straalde Tesla-baas Elon Musk in maart 2016. Tesla’s eerste volumemodel zou de energietransitie van verbrandingsmotor naar elektrisch drastisch versnellen. Het publiek ondersteunde die ambitie massaal – te massaal. Binnen een week noteerde Tesla 325.000 reserveringen, en dat aantal zou oplopen tot ver boven de 400.000.

Intekenaars betaalden grif 1.000 dollar of euro voorschot. Daarna verstomde het jubelen. Toen de productie in juli 2017 begon, ervoer Tesla wat het betekent om geen ervaring met massaproductie te hebben. Het bedrijf moest opeens meer auto’s leveren dan het ooit had gebouwd. En dat ging niet, niet meteen.

De production hell, zoals Musk zijn lijdensweg betitelde, liet zijn sporen na. De pers was lovend over de auto, maar de afwerking van de eerste exemplaren verried haastwerk. Slecht passende carrosseriedelen, softwareproblemen en gebarsten ruiten kwamen voor; in een enkel geval viel er spontaan een achterbumper af.