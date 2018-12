“Fusion is 30 years away, and it always will be”, is een grapje onder natuurkundigen. Waarom duurt het zo lang? In deze aflevering van Onbehaarde Apen alles over kernfusie.

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes, Stitcher, Spotify of RSS.). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige aflevering van Onbehaarde Apen: Wanneer gaan we terug naar de maan?

Productie Mirjam van Zuidam en Misha Melita.