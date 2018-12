Presidential Podcast 63: Het eindspel is begonnen

Ze geven een beeld van de aanklachten die opgebouwd worden tegen de president van de Verenigde Staten. En dat ziet er niet best uit. “Als er één moment tijdens mijn correspondentschap is dat ik als een mijlpaal beschouw, is het dit”, zegt NRC-correspondent Bas Blokker tegen VPRO-presentator Chris Kijne.

