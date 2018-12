Haagse Zaken: Zo machtig is de Tweede Kamer echt

‘Follow the money’ is een van de belangrijkste journalistieke tactieken om de ware machthebber te ontmaskeren. Dat is wat Haagse Zaken deze uitzending doet. Met de stemming over de Rijksbegroting van 2019 in de hand turven we wie het meeste geld heeft kunnen verschuiven sinds prinsjesdag in september. Oftewel: wie heeft de werkelijke macht op het binnenhof?