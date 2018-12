‘Ring van Pontius Pilatus gevonden’

Groot bijbelnieuws afgelopen week! Onderzoekers van de Hebrew University in Jerusalem kondigden aan dat ze een ring van Pontius Pilatus hadden gevonden in een paleizencomplex ten zuiden van Jeruzalem.

De ring was al vijftig jaar geleden opgegraven, maar het was pas met de huidige techniek mogelijk om de inscriptie erop te ontcijferen. De vondst trok veel aandacht, want was het niet de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus die Jezus Christus had veroordeeld tot de kruisdood? Die link werd gelegd in de krantenartikelen over de vondst.

Maar hebben we het hier wel over dé ring van dé Pontius Pilatus? In hun wetenschappelijke artikel in het Israel Exploration Journal zijn de archeologen heel wat voorzichtiger dan de journalisten die met hun persbericht aan de haal zijn gegaan.

De ring is niet van zilver of goud, zoals je zou verwachten bij een vooraanstaand man als Pilatus, maar van koper. Middenin de ring is een wijnvat zichtbaar, met daaromheen een aantal Griekse letters. Die zijn deels slecht leesbaar, maar de onderzoekers houden het erop dat er „toebehorend aan Pilatus” staat. Dit ontwerp past niet bij het soort ringen dat de elite droeg, aldus de archeologen. En het hoeft zelfs niet per se een Romeins sieraad te zijn, omdat het wijnvat ook voor Joden een symbolische betekenis had.

Verder is de ring slordig gemaakt. Ook dat maakt het onwaarschijnlijk dat de edelsmid werkte voor de belangrijkste Romeinse bestuurder in Judea.

Wellicht komen bij een toekomstige chemische analyse nog zeepresten te voorschijn van toen de landvoogd zijn handen waste in onschuld, maar zolang dit of ander ondersteunend bewijs ontbreekt, lijkt voor de hand te liggen dat de ring toebehoorde aan een ‘gewone’ Jood, Griek of Romein.