China lanceert raket naar achterkant van de maan

Voor het eerst in de geschiedenis is er een raket met een landingssonde op weg naar de achterkant van de maan. China heeft vrijdagavond 19.30 uur Nederlandse tijd met succes een raket gelanceerd die een maanlander en een rover naar de voor ons onzichtbare kant van de maan moet brengen. Er hebben al veel satellieten rond de maan gecirkeld, en zelfs bemande apollo-capsules. Maar nooit is er een sonde op de achterkant geland. In 1962 sloeg wel de NASA-sonde Ranger-4 te pletter op het deel van de maan dat altijd van de aarde is afgekeerd.

De zogeheten Chang’e 4-missie is voor China vooral een prestigeproject, maar er zal ook serieus wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Zo gaan de lander en rover de samenstelling van de grond onderzoeken om te zien of die afwijkt van de voor ons zichtbare voorzijde van de maan. Ook worden er radio-astronomische studies gedaan.

Watch the video that shows China's #ChangE4 lunar probe blasted off early Saturday local time, which is expected to explore the far side of the Moon. (Video: CCTV News) pic.twitter.com/QZc9DV1Mua — Global Times (@globaltimesnews) 7 december 2018

Nederlandse onderzoekers profiteren ook van de missie. In opdracht van onder meer de Radboud Universiteit wordt er een antenne aangezet die radiosignalen zou moeten opvangen uit het begin van de geschiedenis van het heelal. Omdat er geen storing is van radio- en tv-signalen van de aarde is de achterkant van de maan daar een ideale plek voor.

Lees en beluister ook: Onbehaarde Apen: Wanneer gaan we terug naar de maan?

Maar omdat er geen directe communicatie mogelijk is vanaf de achterkant van de maan heeft China al in mei een satelliet gelanceerd die als tussenstation voor de signalen van de maanlander en rover moet dienen.

Landing begin 2019

De reis naar de maan zelf duurt maar een paar dagen, maar omdat het landen door de moeizamere communicatie tamelijk ingewikkeld is, zetten de maanvoertuigen volgens planning pas begin januari voet aan de bodem. De landing zal plaatsvinden in de 180 kilometer brede Von Kármán-krater.

China heeft de ambitie om op termijn ook mensen naar de maan te gaan sturen en wil de maan mogelijk gaan gebruiken als uitvalsbasis voor verdere ruimtereizen naar bijvoorbeeld Mars.