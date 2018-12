Eerste succesvolle lancering Sojoez-raket na ongeluk

Voor het eerst sinds een ongeluk in oktober is maandagmiddag met succes een bemande raket gelanceerd. Om 12.31 uur Nederlandse tijd werd de Sojoez-raket gelanceerd vanaf ‘s werelds grootste lanceerplaats, het Kosmodroom van Bajkonoer in Kazachstan. Aan boord zitten de Amerikaan Anne McClain, de Canadees David Saint-Jacques en de Rus Oleg Kononenko.

De Sojoez-capsule, die na het afwerpen van drie trappen succesvol de ruimte heeft bereikt, moet de drie astronauten afleveren bij het internationaal ruimtestation ISS. Naar verwachting komen zij daar ongeveer zes uur na lancering aan.

De Amerikaanse astronaut Anne McClain, de Canadees David Saint-Jacques en de Rus Oleg Kononenko gaan aan boord van de Sojoez-raket. Foto Shamil Zhumatov/Reuters

Op 11 oktober werd vanuit Kazachstan een Sojoez gelanceerd, die door problemen met een van de stuwmotoren al na twee minuten een noodlanding moest maken. De astronauten overleefden het ongeluk, ondanks de explosie van de tweede trap van de raket. Hoewel de Russen de bemande ruimtevaart tijdelijk stillegden, werd kort na het ongeluk, op 25 oktober, alweer een onbemande raket de lucht in gestuurd.

Het was onduidelijk hoe lang de raketten aan de grond gehouden zouden worden. Die onduidelijkheid dreigde voor logistieke problemen te zorgen in de ruimtevaart. De Sojoez-raket is op dit moment de enige raket die mensen naar het ISS kan sturen. Aanvankelijk werd ook de dure en gevaarlijke Amerikaanse Space Shuttle hiervoor gebruikt, maar in 2011 maakten de VS daar een einde aan.

Goede reputatie

De Sojoez geldt als een relatief betrouwbare raket. Naast het ongeluk in oktober crashte alleen in 1983 een bemande Sojoez-raket. Ook toen overleefde de bemanning het ongeluk.

Zowel NASA als de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos - eigenaar van de Sojoez - zeiden er vertrouwen in te hebben dat de lancering van deze maandag goed zou verlopen. De missie van de astronauten duurt in totaal 194 dagen.

Volg hier live de lancering:

SpaceX

De commerciele ruimtevaartorganisatie SpaceX van Elon Musk lanceert maandagavond rond 19.30 Nederlaandse tijd in Californië ook nog een Falcon 9-raket. Bijzonder aan die onbemande vlucht is dat de raket wordt aangedreven door een hergebruikte ‘eerste trap’, oftewel een stuwraket, die zijn derde missie vliegt. Dat is een primeur voor SpaceX, dat als langetermijndoel heeft om de dure raketten her te gebruiken en heen en weer te laten vliegen.

Het doel is dat SpaceX, dat nu alleen nog onbemande raketten de ruimte in stuurt, vanaf volgend jaar ook bemande vluchten naar het ISS zal uitvoeren. Maar de vraag is of dat in 2019 al gaat lukken, want de plannen van het bedrijf hebben flinke vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat SpaceX er pas in 2020 in zal slagen om bemande vluchten naar het ISS uit voeren.